An ninh trật tự Công an phường An Phú bắt đối tượng tàng trữ ma túy (QNO) - Ngày 17/6, Công an phường An Phú (TP.Tam Kỳ) bắt quả tang B.T.L. (SN 1982, thôn Bích Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 0,22g chất bột màu trắng (đối tượng khai nhận là heroin), 1 điện thoại di động OPPO A14 và 1 xe máy mang BKS 92N1-289.35.

Công an phường An Phú đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc là kết quả nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2025 với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” do Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát động.

Hoạt động này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.