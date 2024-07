An ninh trật tự

Công an phường Điện An tạm giữ hình sự 4 đối tượng đánh bạc trái phép

(QNO) - Công an phường Điện An (thị xã Điện Bàn) vừa phát hiện, bắt quả tang vụ đánh bạc trái phép tại nhà bà Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1971, trú tại khối phố Bằng An Đông, phường Điện An).