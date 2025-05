An ninh trật tự Công an Quảng Nam bắt đối tượng truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (QNO) - Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Văn Hà (áo trắng) bị bắt giữ. Ảnh: XUÂN MAI

Trưa 20/5, tổ công tác Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ đối tượng truy nã Bùi Văn Hà (SN 1993, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) theo Quyết định truy nã số 11/QĐTN, ngày 27/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng giữa tháng 11/2023, Bùi Văn Hà mua một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha của một người trú huyện Đại Lộc với giá 6 triệu đồng; Hà trả cho người bán 3 triệu đồng và còn nợ 3 triệu đồng.

Quá trình mua bán xe không viết giấy mua bán, không có giấy chứng nhận đăng ký xe máy và không biết xe này liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đông Giang.

Hà sử dụng xe máy này được khoảng 1 tháng thì đem cầm cố cho một người trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng và nói dối đây là xe của vợ Hà, đang làm thủ tục đăng ký xe, khi nào bấm biển số xong thì sẽ mang giấy tờ xe và biển số mới giao.

Người này tin tưởng nên đồng ý nhận cầm cố chiếc xe của Hà với số tiền 3 triệu đồng.

Sau khi cầm cố xe khoảng 5 ngày, Hà nhặt được một biển kiểm soát xe máy ở ngoài đường rồi mang đến đổi biển kiểm soát trên xe máy Hà cầm cố trước đó, và nói rằng đây là biển kiểm soát mới được đăng ký, sau đó Hà cắt liên lạc.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng Bùi Văn Hà và làm các thủ tục phục hồi vụ án tạm đình chỉ để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.