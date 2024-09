Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam cử 2 đoàn công tác đến hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (QNO) - Từ ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Nam cử 2 đoàn công tác trực tiếp đến một số tỉnh, thành phía Bắc để thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam quyên góp, ủng hộ đồng bào miền bắc bị ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: X.MAI

Công an Quảng Nam vừa tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Theo đó, cán bộ chiến sĩ, lao động hợp đồng trong toàn lực lượng Công an Quảng Nam đã tích cực hưởng ứng, quyên góp, ủng hộ với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng.

Từ kinh phí quyên góp, ủng hộ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã cử 2 đoàn công tác đến 5 địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai để trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.