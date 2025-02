Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam điều động, bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp phòng (QNO) - Chiều 11/2, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Phạm Văn Sơn (bìa trái) và Trung tá Phạm Việt Ân. Ảnh: XUÂN MAI



Theo các quyết định, Giám đốc Công an tỉnh điều động Thượng tá Phạm Văn Sơn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh; bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Phạm Việt Ân - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Phạm Văn Sơn và Trung tá Phạm Việt Ân; đồng thời nhấn mạnh đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cá nhân phải tiếp tục nỗ lực không ngừng, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với cương vị công tác mới.