Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (QNO) - Chiều nay 15/4, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) (15/4/1974-15/4/2024).

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát cơ động. Ảnh: T.C

Ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CSCĐ với nhiều dấu ấn, chiến công, Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng Phòng CSCĐ thông tin, từ ngày tái lập tỉnh Quảng Nam đến nay, lực lượng CSCĐ đã cùng các lực lượng của công an tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững truyền thống và bản chất tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong cuộc chiến đấu chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng CSCĐ đã thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Những hình ảnh của cán bộ chiến sĩ CSCĐ đã đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.C

Từ năm 1997 đến nay, lực lượng CSCĐ đã tham mưu UBND tỉnh, Giám đốc công an tỉnh ban hành hơn 400 văn bản, kế hoạch chỉ đạo và báo cáo chiến lược liên quan đến các mặt công tác cảnh sát cơ động.

Đơn vị đã tổ chức cho 28.000 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện hơn 3.500 ca tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, xử lý vi phạm hành chính gần 2.000 trường hợp.

CSCĐ luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, tham gia thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ. Ảnh: T.C

Qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện hàng trăm vụ đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy; tụ tập đua xe trái phép, lạng lách đánh võng; giải tán hàng trăm nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau; bàn giao hàng trăm đối tượng, phương tiện, tang vật cho Công an các địa phương xử lý.

Cảnh sát cơ động Công an Quảng Nam cũng đã phân công hơn 21 nghìn lượt cán bộ chiến sĩ bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của lực lượng CAND và các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Hơn 18 nghìn lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương triệt phá các chuyên án về ma túy, kinh tế, hình sự, công nghệ cao, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; truy quét, chốt chặn, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thi hành lệnh bắt bị can, khám xét chỗ ở, thực nghiệm điều tra các vụ án; bắt giữ hàng trăm đối tượng, phương tiện, tang vật có liên quan…

Lực lượng CSCĐ công an tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, ngành công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; nhiều năm được Giám đốc công an tỉnh công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; hàng trăm tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp, các ngành tặng Huân, Huy chương và Bằng khen, Giấy khen.

Đông đảo đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự ủng hộ giúp đỡ của các ngành, đoàn thể và nhân dân đối với lực lượng CSCĐ tỉnh trong thời gian qua. Công an tỉnh sẽ nỗ lực hết mình, phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.