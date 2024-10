Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam gấp rút triển khai phòng chống bão số 6 (QNO) - Lãnh đạo Công an Quảng Nam đã sớm chỉ đạo công an các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến bão số 6, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa.

Công an phối hợp với quân sự địa phương chằng chống nhà cửa giúp dân. Ảnh: CA cung cấp

Ngày 26/10, công an nhiều đơn vị, địa phương đã ra quân tổ chức đảm bảo an toàn cơ quan, trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác; tham gia phòng chống bão trước khi bão số 6 có những tác động đầu tiên đến khu vực đất liền.

Trước đó, Công an Quảng Nam yêu cầu công an các đơn vị địa phương quán triệt, thực hiện có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), "3 sẵn sàng" (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả).

Cảnh sát đường thủy tuyên truyền các chủ phương tiện neo đậu, chằng chống tàu thuyền đảm bảo an toàn trước bão số 6. Ảnh: CA cung cấp

Mọi đơn vị duy trì thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, thống nhất mệnh lệnh chỉ huy, chỉ đạo; đảm bảo thông tin liên lạc an toàn thông suốt.

Trong ngày 25 và 26/10, công an cấp xã cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã kiểm tra, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa trước bão số 6.

Công an cấp cơ sở tham gia giúp dân bảo vệ nhà cửa, tài sản trước bão số 6. Ảnh: CA cung cấp

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân ứng phó với diễn biến của bão khi có yêu cầu. Đồng thời, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các âu thuyền.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chủ động triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông khi xảy ra mưa bão. Trong chiều 25 và sáng 26/10, cán bộ chiến sĩ đơn vị khảo sát, nắm chắc các vị trí trên tuyến, điểm ngầm tràn, nơi sạt lở nguy hiểm, ngập sâu để có phương án cảnh báo, phân luồng kịp thời.

Công tác triển khai phòng chống bão số 6 đang được tổ chức khẩn trương ở nhiều địa phương. Ảnh: CA cung cấp

Đơn vị này cũng đã phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, rà soát, sắp xếp việc neo đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn tại các âu thuyền, bến thuyền đảm bảo an toàn trước mưa bão. Lãnh đạo Công an Quảng Nam cũng đã chỉ đạo các trại tạm giam tổ chức kiểm tra, rà soát triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn can phạm nhân và cán bộ chiến sĩ.

Công an tham gia cắt tỉa cây cối phòng chống bão. Ảnh: CA cung cấp

“Công an tỉnh đã yêu cầu công an các địa phương chủ động nắm tình hình khu vực có nguy cơ xảy ra động đất, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; sạt lở bờ biển, các điểm hồ, đập chứa nước trên địa bàn để có cơ sở tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp lực lượng chức năng tổ chức di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra bão, mưa lũ.

Công an cấp cơ sở cũng sẽ thành lập các tổ công tác về cắm chốt tại các địa bàn trọng điểm, xã phường, thị trấn để trực tiếp nắm, xử lý tình hình tại địa bàn. Qua đó, kịp thời triển khai các phương án phân luồng giao thông, chốt chặn tại các khu vực xung yếu, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão” - Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin.