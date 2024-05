Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam huấn luyện diễu binh phục vụ Hội thao Quốc phòng toàn dân 2024 (QNO) - Bên cạnh duy trì tập luyện chuẩn bị cho Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024, Công an Quảng Nam sẽ tổ chức thi chiến sĩ công an khỏe và bắn súng quân dụng.

Đội hình diễu binh khối sĩ quan Công an nhân dân luyện tập. Ảnh: Công an Quảng Nam

Thực hiện Kế hoạch số 1651, ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch thành lập và tổ chức huấn luyện 2 khối diễu binh của lực lượng Công an tỉnh tại lễ khai mạc, gồm khối sĩ quan và khối hạ sĩ quan, binh sĩ. Mỗi khối diễu binh có 1 khối trưởng, 64 cán bộ, chiến sĩ (đội hình 8 x 8) và tổ Công an kỳ.

Nhằm đảm bảo lực lượng, đội hình, điều kiện tham gia diễu binh một cách trang trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức tập luyện các đội hình một cách nghiêm túc, trách nhiệm.

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối diễu binh tăng cường luyện tập, thực hiện thuần thục các động tác phục vụ diễu binh tại hội thao.

Khối hạ sĩ quan, binh sĩ tập luyện diễu binh. Ảnh: Công an Quảng Nam

Ngoài diễu binh tại lễ khai mạc, Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024 Công an tỉnh còn tổ chức cho công an các huyện, thị xã, thành phố thi đấu nội dung chiến sĩ công an khỏe. Nội dung gồm 4 môn phối hợp đối với nam (chạy 100m, 1.500m, bật xa tại chỗ, co tay xà đơn), 3 môn phối hợp đối với nữ (chạy 100m, 800m, bật xa tại chỗ) và bắn súng quân dụng (tiểu liên AK, CZ83).

Thời gian hợp luyện và tổng duyệt các khối diễu binh diễn ra từ ngày 7 đến 10/5. Hội thao khai mạc vào sáng 14/5 tại Quảng trường 24/3, TP.Tam Kỳ.

Thời tiết không thuận lợi song cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vẫn tích cực luyện tập sẵn sàng khai mạc hội thao. Ảnh: Công an Quảng Nam

Thời gian thi đấu các môn của lực lượng công an diễn ra từ ngày 10 đến 16/5 tại sân vận động Quảng Nam và trường bắn xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước.