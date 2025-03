Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam phạt nguội nhiều trường hợp vi phạm giao thông (QNO) - Song song với triển khai các tổ công tác tuần tra phủ khắp tỉnh, Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam đẩy mạnh xử lý "phạt nguội" vi phạm thông.

Phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ nút giao Hùng Vương - Điện Biên Phủ (TP.Tam Kỳ) được camera ghi lại

Đây là một trong những hình thức xử lý vi phạm hành chính được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được hiệu ứng tích cực đối với việc đảm bảo an toàn giao thông.

Hiệu quả từ xử lý phạt nguội

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Nam, nhiều năm qua, lực lượng CSGT Quảng Nam đã triển khai xử lý phạt nguội hiệu quả. Mỗi năm, hàng nghìn trường hợp vi phạm giao thông được ghi nhận và xử lý thông qua hệ thống giám sát bằng camera cố định, camera di động và các thiết bị giám sát khác.

Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào vượt quá tốc độ cho phép, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng đỗ sai quy định, không tuân thủ biển báo và vạch kẻ đường.

Đa số người vi phạm chấp hành nghiêm túc các quyết định xử phạt khi nhận thông báo "phạt nguội". Lực lượng CSGT thực hiện đúng quy trình quy định, công khai minh bạch các hình ảnh chứng minh vi phạm. Do đó, thời gian qua chưa ghi nhận trường hợp khiếu nại hay khiếu kiện nào.

CSGT sẽ mời chủ phương tiện đến làm việc và cung cấp hình ảnh, dữ liệu trích xuất từ camera và các dữ liệu kèm theo để xác định phương tiện vi phạm. Ảnh minh họa: THÀNH CÔNG

Quy trình xử lý vi phạm qua hình ảnh được thực hiện chặt chẽ theo quy định của ngành công an. Sau khi hệ thống camera ghi nhận hành vi vi phạm, CSGT sẽ trích xuất dữ liệu kèm theo các chứng cứ cụ thể như thời gian, địa điểm, biển số xe, đặc điểm nhận dạng phương tiện và hành vi vi phạm. Dữ liệu này được tra cứu thông qua hệ thống đăng ký xe để xác định thông tin chủ phương tiện. Tiếp đó, thông báo vi phạm được gửi đến chủ phương tiện qua hệ thống bưu chính công ích.

Trong trường hợp thông báo không thể chuyển phát do địa chỉ không rõ ràng hoặc không trùng khớp với nơi cư trú thực tế, CSGT sẽ phối hợp với công an cấp xã để đôn đốc, nhắc nhở người vi phạm. Sau khi nhận thông báo, người vi phạm có thể liên hệ cơ quan công an để giải quyết. Trước đây, việc này được thực hiện tại công an cấp huyện, nhưng từ ngày 1/3/2025, người vi phạm có thể liên hệ trực tiếp tại phòng CSGT gần nhất theo hướng dẫn mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.

Tra cứu phạt nguội ở đâu?

Đối với các trường hợp không chấp hành sau khi nhận thông báo, lực lượng CSGT sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn. Thông tin vi phạm sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT, đồng thời gửi đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo khi chủ phương tiện thực hiện các thủ tục đăng kiểm định kỳ.

Dữ liệu từ camera an ninh được lưu trữ, chuyển về Trung tâm thông tin chỉ huy phục vụ xử lý phạt nguội được Công an Quảng Nam vận hành mạnh mẽ từ năm 2021. Ảnh: THÀNH CÔNG

Ngoài ra, CSGT Quảng Nam còn sử dụng các kênh truyền thông như website, Zalo, Facebook để công bố danh sách vi phạm, giúp người dân dễ dàng tra cứu và chủ động liên hệ xử lý. Khi người vi phạm đến làm việc, cán bộ CSGT sẽ trực tiếp cung cấp hình ảnh và dữ liệu ghi nhận, đảm bảo tính minh bạch và thuyết phục.

Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết, trong thời gian tới, khi bộ máy hoạt động ổn định, việc cập nhật thông tin vi phạm sẽ được thực hiện thường xuyên hơn, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý. “Hiện nay, các tổ công tác đã được kiện toàn, hệ thống camera giám sát an ninh, phục vụ công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng đã được lắp đặt ở nhiều nơi. Người dân cần lưu ý chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông, mọi hành vi vi phạm được camera ghi lại, sau khi trích xuất dữ liệu CSGT sẽ tiến hành xử lý phạt nguội theo quy định” - Thượng tá Phan Thanh Hồng khuyến cáo.

CSGT đang tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp trực tiếp và phạt nguội. Ảnh: THÀNH CÔNG

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, quá trình xử lý phạt nguội vẫn gặp một số khó khăn. Một trong những vấn đề thường gặp là sự thiếu thống nhất giữa địa chỉ đăng ký xe và nơi cư trú thực tế của chủ phương tiện.

Nhiều trường hợp thông báo không đến được đúng người do địa chỉ không chính xác hoặc dịch vụ bưu chính không tìm thấy chủ phương tiện. Thậm chí, có trường hợp thông báo được gửi đi nhiều lần nhưng không gặp được người nhận, hoặc rất lâu sau người nhận mới nhận được thông báo do trục trặc trong khâu liên hệ của bộ phận chuyển phát.

Người dân có thể tra cứu dữ liệu phạt nguội tại website của Cục CSGT hoặc các trang facebook, Zalo của Phòng CSGT Công an Quảng Nam. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, một số trường hợp mua bán, cho tặng, chuyển nhượng phương tiện nhưng không thực hiện thủ tục sang tên hoặc thu hồi biển số dẫn đến tình trạng thông báo vẫn được gửi đến chủ đăng ký cũ. Điều này gây ra không ít phiền hà cho cả người đăng ký ban đầu và người đang sử dụng thực tế.

Để giải quyết vấn đề này, Thượng tá Phan Thanh Hồng khuyến cáo người dân cần chủ động cập nhật thông tin khi thay đổi nơi cư trú bằng cách đến cơ quan công an đổi chứng nhận đăng ký xe theo địa chỉ thực tế. Đồng thời khi mua bán, tặng cho, chuyển nhượng phương tiện, các bên cần thực hiện đầy đủ thủ tục thu hồi biển số, chứng nhận đăng ký và sang tên theo đúng quy định pháp luật. Đây là cách hiệu quả để tránh những rắc rối trong quá trình đăng kiểm định kỳ hoặc khi bị xử lý phạt nguội.

Người dân có thể quét mã QR theo dõi trang Zalo OA Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam để tra cứu thông tin.

“Việc CSGT Quảng Nam tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo dựng một môi trường giao thông an toàn. Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, hình thức phạt nguội là xu hướng tất yếu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Quảng Nam tiếp tục hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả xử lý và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình. Phạt nguội nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, là lời nhắc nhở mỗi người tham gia giao thông cần tuân thủ quy định, vì sự an toàn của chính mình và cộng đồng” - Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết.