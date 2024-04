Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn công trình lưới điện cao áp trong dịp nghỉ lễ (QNO) - Phòng An ninh kinh tế Công an Quảng Nam vừa phối hợp với Truyền tải điện Quảng Nam kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn lưới điện cao áp.

Kiểm tra công tác quản lý vận hành trạm biến áp 500kV. Ảnh: Phòng An ninh kinh tế cung cấp

Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ an toàn các tuyến đường dây 500kV và 220kV; công tác quản lý vận hành trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ; công tác ứng trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý sự cố gây ảnh hưởng đến công tác vận hành các tuyến đường dây.

Thông qua công tác kiểm tra, Phòng An ninh kinh tế kết hợp thông tin tình hình an ninh trật tự đến cán bộ, công nhân viên Truyền tải điện Quảng Nam và lực lượng bảo vệ nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Kiểm tra việc ứng trực vận hành. Ảnh: Phòng An ninh kinh tế cung cấp

Phòng An ninh kinh tế đề nghị đơn vị quản lý, vận hành và lực lượng bảo vệ khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót qua quá trình kiểm tra.

Đơn vị cũng khuyến cáo Truyền tải điện Quảng Nam tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án bảo vệ đã được phê duyệt, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi gây mất an ninh, an toàn lưới điện cao áp như: trộm cắp bu lông, thanh giằng, tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa; thả diều, vật thể bay gần công trình lưới điện cao áp; khai thác cây trong và ngoài hành lang tuyến vi phạm khoảng cách an toàn dây dẫn điện trên không, trạm điện; đốt rừng, thực bì gây cháy lan đến đường dây...

Thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế đề nghị trạm, các đội truyền tải điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với Công an các huyện, xã và nhân dân dọc tuyến. Đồng thời chỉ đạo lực lượng bảo vệ tăng tần suất tuần tra các tuyến đường dây, đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, liên tục, ổn định phục vụ cho các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và đợt lễ 30/4 - 1/5 sắp đến.