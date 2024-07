Xã hội Công an Quảng Nam ra quân triển khai thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ (QNO) - Thân nhân của các liệt sĩ đã được Công an Quảng Nam phối hợp với Sở LĐ-TB&XH cùng đơn vị tổ chức ra quân thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Chiều nay 26/7, tại bệnh xá Công an Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở LĐ-TB&XH cùng Công ty CP Genstory tổ chức ra quân thu mẫu sinh trắc ADN phục vụ xây dựng ngân hàng Gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ.

Thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được phần mộ tại Quế Sơn, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Phú Ninh, Điện Bàn, Thăng Bình... đã được đại diện công ty CP Genstory tổ chức thu thập mẫu sinh trắc ADN tại hoạt động lần này.

Đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đơn vị được chỉ đạo triển khai hoạt động chia sẻ, việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tích hợp thông tin ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân với cơ sở dữ liệu căn cước theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa cùng chung tay tri ân gia đình liệt sĩ nhân dịp 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).

Chia sẻ về hoạt động thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cho hay, đất nước đã thống nhất gần 50 năm, nhưng hiện nay vẫn còn khoảng 500 nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong đó 200 nghìn hài cốt chưa quy tập và 300 nghìn hài cốt đã an táng nhưng thiếu thông tin. Đây là nỗi day dứt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Trong khi đó, thời gian và điều kiện môi trường khắc nghiệt không ủng hộ cho quá trình tìm kiếm và xác minh. Nhiều gia đình, thân nhân của các liệt sĩ cũng không còn. Vì vậy, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là công việc hết sức nhân văn, nhân ái và thể hiện lòng biết ơn, ân nghĩa, ân tình sâu đậm với các thế hệ đi trước, với những người đã ra đi.

Bộ Công an đang triển khai Luật Căn cước, xây dựng Cơ sở dữ liệu Căn cước trong đó có dữ liệu thông tin ADN. Để phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Bộ Công an đã đề xuất Chính phủ về chủ trương thực hiện phân tích thông tin ADN cho toàn bộ thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin để tạo lập kho dữ liệu lớn về ADN của thân nhân liệt sĩ, từ đó đối sánh, tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin.

“Với kho dữ liệu phổ quát này chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng việc tìm kiếm và xác minh thân nhân sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Đây sẽ là cơ hội để gia đình các anh hùng, liệt sĩ có thể tìm thấy được người thân của mình. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Sở LĐ-TB&XH, Phòng xét nghiệm Genstory và các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức thu mẫu ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa xác định được thông tin và tri ân tới các gia đình liệt sĩ. Đây là bước chuẩn bị tốt nhất cho hành trình tìm kiếm, xác định danh tính cho các liệt sĩ” - Đại tá Hồ Song Ân chia sẻ.

Dịp này, Công an Quảng Nam cùng đại diện đơn vị xét nghiệm ADN Genstory đã thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trước thềm kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.