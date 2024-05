Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam tập huấn xử lý tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao (QNO) - Các tình huống trong phương án 01 của Bộ Công an về giải quyết, xử lý một số tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã được phổ biến trực tiếp và trực tuyến đến đông đảo cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn. Ảnh: M.T

Ngày 2/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn Phương án 01 của Bộ Công an về giải quyết, xử lý một số tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Lớp tập huấn được tổ chức tại hội trường Công an tỉnh và trực tuyến đến công an các địa phương.

Tham gia tập huấn, các báo cáo viên là lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh truyền đạt 11 tình huống thuộc Phương án số 01/PA-BCA được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 13/3/2024; không để bị động, bất ngờ, nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng phạm tội, hạn chế thấp nhất hậu quả do tội phạm gây ra.

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội diễn ra trên hầu hết lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường... ở tất cả tỉnh, thành với tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Lớp tập huấn được tổ chức trực tuyến đến công an các địa phương. Ảnh: M.T

Việc tổ chức tập huấn Phương án số 01 của Bộ Công an nhằm trang bị cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ nắm vững quy trình, quy định, cách thức tổ chức xử lý, giải quyết các tình huống liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để phạm tội trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm này.

Tại tỉnh Quảng Nam, công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả nhất định; đã điều tra, khám phá một số vụ án phức tạp, làm rõ tội phạm, thu hồi tài sản, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao uy tín, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.