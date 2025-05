Quốc phòng - An ninh

Công an Quảng Nam tập trung cao điểm xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đồng loạt ra quân cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.