Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam thanh tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác nghiệp vụ công an nhân dân (QNO) - Công an Quảng Nam sẽ tổ chức thanh tra 10 đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh từ ngày 3/5 đến ngày 14/6.

Chánh Thanh tra Công an Quảng Nam công bố quyết định thanh tra. Ảnh: LÊ SANG

Ngày 3/5, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định thanh tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng - Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam, thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2024, ngày 15/4/2024, Chánh Thanh tra Công an Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 379 về thanh tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tố tụng hình sự cũng như trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là hoạt động xác minh làm rõ căn cứ nhằm kịp thời phát hiện hành vi phạm tội xảy ra, xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để xem xét, quyết định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự.

Làm tốt giai đoạn này sẽ giúp xử lý nhanh chóng, chính xác thông tin tội phạm, tạo cơ sở để các giai đoạn tố tụng tiếp theo xử lý nghiêm minh tội phạm và giải quyết đối với những hành vi không có dấu hiệu tội phạm.

Đây là cuộc thanh tra do Bộ Công an chỉ đạo, phạm vi thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/3/2024. Qua thanh tra, nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân tại Công an các đơn vị, địa phương được thanh tra.

Trung tá Nguyễn Thị Phương Nam - Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn quyết định thanh tra; phổ biến quyền và nghĩa vụ của Công an các đơn vị, địa phương được thanh tra. Ảnh: LÊ SANG

Qua đó, phát huy những ưu điểm, kiến nghị khắc phục, xử lý các sai phạm, khuyết điểm, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong quá trình chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần đưa các nội dung công tác này vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, phòng ngừa sai phạm tiêu cực.

Chánh Thanh tra Công an tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra bám sát với nội dung, kế hoạch thanh tra và phân công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn để thực hiện; nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, của Bộ Công an, chỉ đạo, hướng dẫn của Công an tỉnh để kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thực hiện các quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh trong công tác nghiệp vụ cơ bản của Công an các đơn vị, địa phương.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ tổ chức thanh tra 10 Công an đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh, từ ngày 3/5 đến ngày 14/6/2024.