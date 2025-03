Công an Quảng Nam thống nhất 28 trường hợp đủ điều kiện đề nghị đặc xá

(QNO) - Ngày 21/3, Tiểu ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp xét, đề nghị đặc xá năm 2025.

Tiểu ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh họp xét, đề nghị đặc xá năm 2025. Ảnh: XUÂN MAI

Tại cuộc họp, Tiểu ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh đã rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ danh sách 28 phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2025 do Trại tạm giam Công an tỉnh đề nghị.

Đây là những phạm nhân đã chấp hành từ 1/3 mức án trở lên, tích cực cải tạo, học tập, lao động, được xếp loại cải tạo từ khá trở lên, đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung và được bình xét từ cơ sở.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: XUÂN MAI

Căn cứ Luật Đặc xá 2018 và các điều kiện đặc xá theo quy định, các thành viên Tiểu ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh đã tham gia ý kiến, thể hiện quan điểm đối với từng phạm nhân về các nội dung: đánh giá quá trình phạm tội, cải tạo, nhân thân, các điều kiện thực tiễn sau khi được đặc xá về tái hòa nhập cộng đồng.