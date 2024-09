Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho phạm nhân được đề nghị đặc xá (QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho phạm nhân được đề nghị xét đặc xá năm 2024.

Thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho phạm nhân được đề nghị xét đặc xá năm 2024. Ảnh: X.M

Trong đợt này có 28 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh được đề nghị Chủ tịch nước xét đặc xá năm 2024.

Các phạm nhân này đã được lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và công an các địa phương thu nhận hồ sơ cấp căn cước theo đúng quy định. Công an huyện Đại Lộc còn phối hợp Trại giam An Điềm (Bộ Công an) thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho phạm nhân đang thụ án tại trại được đề nghị Chủ tịch nước xét đặc xá năm 2024.

Cùng với thu nhận hồ sơ cấp căn cước lưu động, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về Luật Cư trú cho phạm nhân.