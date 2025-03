An ninh trật tự Công an Quảng Nam tìm người liên quan trong vụ án cho vay lãi nặng (QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông báo tìm người liên quan trong vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Võ Quốc Cường tại cơ quan công an. Ảnh: XUÂN MAI

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trên địa bàn Quảng Nam khoảng cuối năm 2022 đến ngày 2/1/2025 do Võ Quốc Cường (SN 1983, trú tại 123 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, TP.Hội An) thực hiện.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối năm 2022 đến ngày 2/1/2025, Võ Quốc Cường sử dụng số điện thoại 0908.985777, mạng xã hội Zalo, Facebook và số tài khoản 0230123456779 mở tại Ngân hàng MB chi nhánh Hội An (đứng tên Võ Quốc Cường) để liên lạc và giao dịch chuyển tiền vay, nhận tiền lãi của nhiều người trên địa bàn Hội An.

Cơ quan điều tra thông báo những ai đã vay lãi nặng của bị can Võ Quốc Cường liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Quảng Nam để làm việc.

Thông tin liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: số 26 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, số điện thoại: 02353.852594; Điều tra viên thụ lý vụ án Trương Văn Thành, số điện thoại: 0905.905797.