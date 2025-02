An ninh trật tự Công an Quảng Nam tìm người liên quan vụ án cho vay lãi nặng (QNO) - Cơ quan điều tra thông báo tìm người liên quan vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trên địa bàn Quảng Nam.

Đối tượng Nguyễn Viết Chánh làm việc với cơ quan công an hồi đầu tháng 1/2025. Ảnh: XUÂN MAI

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trên địa bàn Quảng Nam từ năm 2022 đến ngày 2/1/2025 do Nguyễn Viết Chánh (SN 1994, khối phố Hà Trung, phường Cẩm Nam, TP.Hội An) thực hiện.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian nêu trên, Nguyễn Viết Chánh sử dụng số điện thoại 0789.566868, mạng xã hội Zalo, Facebook và 2 số tài khoản 15142647 Ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Viết Chánh, 0702147503 Ngân hàng Vietinbank mang tên Trần Thị Uyên Phương (vợ Chánh) để liên lạc và giao dịch chuyển tiền vay, nhận tiền lãi của nhiều người trên địa bàn TP.Hội An, huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn.

Cơ quan điều tra thông báo những ai đã vay lãi nặng của Nguyễn Viết Chánh liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (số 26 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), số điện thoại 02353.852594 hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ, số điện thoại 0935.358891 để phục vụ điều tra.