Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến về 6 dự án luật (QNO) - Sáng nay 8/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội (khóa XV).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.Đ

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - giáo dục của Quốc hội; Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 26 đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh dự hội thảo.

Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình 6 dự án luật. Trong đó, có 4 dự án luật được trình để xem xét, thông qua gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (đông chủ trì cùng với Bộ Quốc phòng).

Có 2 dự án luật được trình để cho ý kiến gồm: Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quang cảnh hội thảo sáng nay 8/5. Ảnh: N.Đ

Tại hội thảo, ý kiến tham luận, thảo luận của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và ngành chuyên môn của tỉnh đã phân tích, làm rõ hơn về tính cấp thiết của việc xây dựng và ban hành các dự án luật; làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các dự án luật trong đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng.

Các ý kiến cũng đã phân tích những nội dung chính sách nổi bật, tích cực của các dự án luật; những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc, chưa thống nhất về nhận thức và thực tiễn; ý nghĩa của việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách trong dự án luật đối với công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực chuyên ngành…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Đặc biệt, chú trọng tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, làm rõ, giải thích về sự cần thiết, nội dung chính sách trong các dự án luật mà cơ quan, tổ chức và dư luận xã hội quan tâm. Hội thảo nhằm phân tích, trao đổi thông tin để làm rõ, đầy đủ hơn về các dự án luật này.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, những ý kiến phát biểu tại hội thảo của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã giúp cho các ĐBQH tỉnh có thêm thông tin sâu sắc phản ánh từ chính thực tiễn công tác của ngành.

Đối với những thông tin hợp lý nhưng chưa được cơ quan soạn thảo tiếp thu, Đoàn ĐQBH tỉnh sẽ tổng hợp tiếp tục có phát biểu tại các diễn đàn của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới.