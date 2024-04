Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam và các tỉnh ký giao ước thi đua Vì an ninh Tổ quốc (QNO) - Ngày 5/4, Công an Quảng Nam cùng Công an các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định (Cụm thi đua số 7) ký giao ước thi đua năm 2024.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam (phía ngoài bên trái) cùng đại diện công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 7 ký giao ước thi đua. Ảnh: M.T

Hội nghị ký giao ước thi đua của cụm số 7 thuộc Bộ Công an được tổ chức tại Quảng Trị. Bộ Công an phân công Công an tỉnh Quảng Trị là đơn vị cụm trưởng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cụm phó.

Cụm thi đua số 7 hướng tới mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong cụm nỗ lực, phấn đấu lập thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Các thành viên trong cụm sẽ trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; tăng cường mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự và các hoạt động tình nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Công an các tỉnh thuộc cụm số 7 đã ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với nhiều nội dung trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hướng về cơ sở; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2024 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Đồng thời tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Bộ Công an giao như: Giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn; Đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2023…