An ninh trật tự Công an tỉnh Quảng Nam bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (QNO) - Sáng 3/2, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân nhằm đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025.

Công an tỉnh giao ban đầu xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: XUÂN MAI

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1 đến 2/2), lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, chủ động giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các đợt cao điểm theo chuyên đề; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Đáng chú ý là Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 4 vụ, làm rõ 5 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về tăng cường quản lý sử dụng pháo; phát hiện 6 vụ/6 đối tượng sử dụng pháo trái phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trực 100% quân số; tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến, điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông; phát hiện, lập biên bản 398 trường hợp, phạt tiền 827 triệu đồng. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông trong những ngày tết giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024.

Các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát 113 duy trì chế độ trực ban, trực chiến, đảm bảo quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, hoạt động chính trị, văn hóa...

Về nhiệm vụ công tác thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh phát huy những kết quả đạt được, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp công tác, trọng tâm là đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ hội đầu xuân.