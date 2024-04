Xã hội Công an tỉnh Quảng Nam hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (QNO) - Sáng 17/4, đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam tham gia đọc sách và quyên góp sách tặng cho đồng bào vùng cao.

Tham quan khu trưng bày, nghiên cứu các ấn phẩm sách, báo, tạp chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử CAND Việt Nam. Ảnh: M.T

Hoạt động ý nghĩa trên được Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an Quảng Nam tổ chức, nhằm hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã đến tham quan khu trưng bày, nghiên cứu các ấn phẩm sách, báo, tạp chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử Công an nhân dân Việt Nam; các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài lực lượng về đề tài Công an nhân dân, những chiến công vẻ vang của lực lượng, nhiều tài liệu tham khảo về nghiệp vụ...

Tiếp nhận quyên góp sách tặng thiếu nhi và đồng bào ở các vùng khó khăn. Ảnh: M.T

Ngày hội đã tạo sự lan tỏa, góp phần xây dựng thói quen đọc sách, bảo đảm nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, thông tin, nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh.

Tại ngày hội, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các đơn vị đã quyên góp nhiều đầu sách để chung tay xây dựng tủ sách thiếu nhi, tủ sách cộng đồng tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.