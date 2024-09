Xã hội Công an tỉnh Quảng Nam phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa bão (QNO) - Chiều 12/9, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa bão. Ảnh: XUÂN MAI



Tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh thông tin tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với các tỉnh phía Bắc tính đến thời điểm hiện tại.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và phát động của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh chung tay ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do mưa bão.

Ban Giám đốc Công an tỉnh quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc. Ảnh: XUÂN MAI



Cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm, bằng những việc làm thiết thực để chia sẻ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, góp sức cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.