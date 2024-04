An ninh trật tự Công an TP.Hội An cảnh báo lừa đảo về chương trình “Trại hè kỹ năng” (QNO) - Lãnh đạo Công an TP.Hội An xác nhận đơn vị không có kế hoạch nào về việc tổ chức chương trình trại hè kỹ năng, cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo.

Thông tin lừa đảo được các đối tượng phát tán trên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP.Hội An vừa phát đi cảnh báo trên mạng xã hội và các kênh thông tin khác về việc các đối tượng lừa đảo đăng thông tin tuyển sinh chương trình “Trại hè kỹ năng”.

Trước đó, xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo lập Fanpage mang tên “Trại hè kỹ năng - Học kỳ CAND” đăng tải thông tin về việc tổ chức chương trình trại hè tại địa chỉ 06 Ngô Gia Tự (phường Sơn Phong, TP.Hội An). Đây là địa chỉ của trụ sở Công an TP.Hội An.

Công an TP.Hội An khẳng định hiện nay đơn vị không có kế hoạch nào về việc tổ chức chương trình “Trại hè kỹ năng” như lời quảng cáo. Đây là thông tin lừa đảo được các đối tượng đưa ra để chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc chuyển tiền đăng ký tham gia chương trình.

Công an TP.Hội An đề nghị các gia đình cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về các chương trình hoạt động trại hè, tránh bị lừa đảo thông qua thông tin mời chào trên mạng xã hội. Khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết theo quy định của pháp luật.