An ninh trật tự Công an TP.Tam Kỳ làm rõ đối tượng trộm cắp xe máy (QNO) - V.V.A. (35 tuổi, trú phường An Phú, Tam Kỳ) khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp xe máy của một người dân ở phường Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ).

Đối tượng V.V.A. Ảnh: Công an cung cấp

Đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ cho hay đã phối hợp Công an phường Hòa Thuận, An Phú và Công an xã Tam Thăng làm rõ vụ trộm cắp tài sản do V.V.A. thực hiện, thu hồi xe máy tang vật.

Trước đó, ngày 13/4, đơn vị này tiếp nhận tin báo của công dân H.V.L. (trú phường Hòa Thuận) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy nhãn hiệu Wave-S, biển kiểm soát 92L1-40XX tại vỉa hè trước nhà mình.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn, đến chiều 21/4, công an đã xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội V.V.A. và tổ chức thu hồi xe máy đối tượng đã mang đi tiêu thụ trước đó.

Tang vật vụ việc được công an thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp

Công an cho hay V.V.A. là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.