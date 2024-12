Chính trị Công bố kết quả tuần thi thứ nhất cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Mặt trận các cấp (QNO) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có thông báo kết quả tuần thi thứ nhất (từ ngày 4 - 10/12) Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội Mặt trận các cấp. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo đó, tổng số người đăng ký tham gia thi trong tuần là 19.792 người.

Kết quả, giải Nhất tuần thứ nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Tiến Hùng (phường Tân An, TP.Hội An); giải Nhì thuộc về Trần Ngọc Thạch (TP.Hội An) và Nguyễn Minh Thắng (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc);

Giải Ba thuộc về Phan Văn Quy, Đặng Bảy (huyện Đại Lộc) và Huỳnh Quốc Huy (TP.Hội An); giải Khuyến khích thuộc về 5 thí sinh ở huyện Đại Lộc gồm Lưu Duy Nghĩa, Tưởng Thị Nguyên Hòa My, Tưởng Thị Hồng Thủy, Huỳnh Văn Mười, Trần Văn Quang.

Ban tổ chức cuộc thi đề nghị những cá nhân đoạt giải nếu không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua tài khoản cá nhân và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ về ban tổ chức (qua số điện thoại: 0905.868.419) để làm thủ tục chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức tiến hành tổng kết, trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao giấy chứng nhận cho người đoạt giải nhất cuộc thi các tuần.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia để cuộc thi đạt kết quả.