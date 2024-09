Quy hoạch - Đầu tư

Công bố Quy hoạch chi tiết Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa

Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) và đô thị An An Hòa phối hợp với UBND xã Tam Anh Nam và UBND xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành) vừa tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - An An Hòa.