Amazon, Apple vẫn là những thương hiệu giá trị nhất nhưng Trung Quốc đang trỗi dậy

An Trương | 24/06/2021 14:41

(QNO) - Các thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc củng cố vị trí dẫn đầu so với các thương hiệu hàng đầu của châu Âu.



Các công ty công nghệ đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ khi chiếm 9/10 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới do công ty dữ liệu hàng đầu thế giới Kantar BrandZ (Anh) công bố vào ngày 21.6. Trong nhóm 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới, chỉ có McDonald's không phải là một công ty công nghệ.

Kể cả các công ty phi công nghệ cũng gián tiếp nhận được sự hỗ trợ từ các công ty công nghệ để tăng trưởng chẳng hạn như hãng thời trang Gucci khai thác sức mạnh của TikTok hay chuỗi cửa hàng pizza Domino’s tận dụng các dịch vụ giao hàng.

Mức độ tăng trưởng của 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới trong năm qua. Ảnh: WARC Data

Kantar cho biết 100 thương hiệu hàng đầu thế giới có tổng trị giá 7,1 nghìn tỷ USD, tương đương với GDP của Đức và Pháp cộng lại. Tổng mức tăng trưởng trong năm qua là 42%, gấp bốn lần mức tăng trung bình hàng năm trong 15 năm qua. Sự tăng trưởng này có được là nhờ thế giới đã phần nào không chế được đại dịch Covid-19 và phần lớn chính phủ bắt đầu giải ngân các gói kích thích kinh tế.

Các thương hiệu Mỹ tăng trưởng nhanh nhất trong năm qua và chiếm 74% trong số 100 thương hiệu hàng đầu. Amazon, được thành lập vào năm 1994 bởi tỷ phú Jeff Bezos, vẫn là thương hiệu giá trị nhất thế giới với giá trị ước tính 684 tỷ USD; tiếp theo là Apple, thành lập năm 1976, với 612 tỷ USD và Google với 458 tỷ USD.

Mặc dù Amazon và Apple vẫn đang là những thương hiệu giá trị nhất thế giới nhưng các thương hiệu Trung Quốc đang cho thấy sự trỗi dậy. Tencent, công ty trò chơi điện tử và truyền thông xã hội lớn nhất Trung Quốc, ở vị trí thứ năm, trong khi tập đoàn Alibaba ở vị trí thứ bảy.

Reuters dẫn lời ông Graham Staplehurst - giám đốc chiến lược toàn cầu của Kantar BrandZ cho biết: “Các thương hiệu Trung Quốc đang phát triển đều đặn và chậm rãi. Họ đã đạt được những bước tiến đáng kể khi ngày càng có nhiều công ty phát triển công nghệ độc quyền và chứng tỏ sự phù hợp với các xu hướng thịnh hành ở Trung Quốc lẫn trên toàn thế giới”.

Các thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc củng cố vị trí dẫn đầu so với các thương hiệu hàng đầu của châu Âu. Trung Quốc chiếm 14% trong số 100 thương hiệu hàng đầu, tăng từ 11% so với thập kỷ trước, trong khi các thương hiệu châu Âu chiếm 8%, giảm so với 20% của thập kỷ trước, Kantar cho biết.

Bốn thương hiệu Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi giá trị trong năm qua, dẫn đầu là các gã khổng lồ thương mại điện tử Pinduoduo và Meituan, nhà sản xuất rượu hàng đầu Trung Quốc Moutai, mạng xã hội video TikTok.

Chỉ có một công ty khác của Mỹ có được thành công tương tự là Tesla của tỷ phú Elon Musk. Tesla, được thành lập vào năm 2003, là thương hiệu phát triển nhanh nhất và trở thành thương hiệu xe hơi giá trị nhất, tăng giá trị 275% so với cùng kỳ năm ngoái lên 42,6 tỷ USD.

Thương hiệu hàng đầu châu Âu - Louis Vuitton của Pháp đứng ở vị trí thứ 21, tiếp theo là tập đoàn phần mềm SAP của Đức ở vị trí thứ 26. Vodafone là thương hiệu Anh duy nhất trong danh sách, đứng ở vị trí thứ 60.