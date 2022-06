Apple cung cấp dịch vụ đặc biệt cho người dùng iPhone

An Trương | 09/06/2022 14:32

(QNO) - Một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Apple sẽ kiểm tra tín dụng của người dùng và cho phép họ gia hạn các khoản vay ngắn hạn thông qua Apple Pay Later.

Apple sẽ ra mắt thử nghiệm Pay Later tại Mỹ. Thông tin được công bố trong Hội nghị thường niên cho lập trình viên (WWDC) của Apple khiến không ít ông lớn trong lĩnh vực tài chính “đứng ngồi không yên”.

Cuối năm 2022, khi hệ điều hành iOS 16 mới dành cho iPhone được phát hành, người dùng sẽ có thể mua sản phẩm bằng Apple Pay Later và chia số tiền cần thanh toán làm bốn phần sau đó trả dần trong sáu tuần thông qua dịch vụ “BNPL” (Buy now, Pay later - Mua trước, Trả sau) với lãi suất 0%.

Apple đã hợp tác với Mastercard cùng các nhà cung cấp khác để giới thiệu một sản phẩm BNPL nhãn trắng có tên là Installments, mà Apple đang sử dụng. Đồng thời, công ty phát hành thẻ Apple Goldman Sachs cũng tham gia với tư cách là nhà phát hành kỹ thuật cho các khoản vay và là nhà tài trợ BIN chính thức. Tuy nhiên, Apple không sử dụng các quyết định tín dụng của Goldman hoặc bảng cân đối kế toán để phát hành các khoản vay.

Apple sẽ kiểm tra tín dụng để đảm bảo rằng những người đi vay có khả năng trả lại các khoản vay, và khoản vay này sẽ chỉ giới hạn ở mức khoảng 1.000 USD. Nếu các khoản vay của Apple Pay Later không được hoàn trả, thì Apple sẽ không còn gia hạn tín dụng cho những người dùng đó nữa. Đáng chú ý, Apple cũng sẽ không báo cáo các khoản thanh toán bị quá hạn cho các văn phòng tín dụng.

Apple giữ lại khoảng 0,15% giá trị mỗi giao dịch thực hiện qua Apple Pay, một con số không quá lớn và cũng không có ý nghĩa quan trọng đối với Apple trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bước đi này cho thấy công ty có thể sử dụng bảng cân đối kế toán của mình để cung cấp nhiều dịch vụ tài chính hơn trong tương lai. Năm 2021, Apple đã báo cáo doanh thu 378,55 tỷ USD.

Apple ngày càng thâm nhập sâu vào ngành công nghiệp công nghệ thông qua ứng dụng Wallet và các dịch vụ tài chính, tập trung vào việc làm cho iPhone trở nên có giá trị và hữu ích hơn đối với người dùng, những người sẽ có xu hướng tiếp tục mua phần cứng của Apple, vốn vẫn là nguồn mang lại thu nhập chính của công ty.

Dịch vụ cho vay mới từ Apple dự đoán sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các dịch vụ tương tự từ Affirm và PayPal. Giá trị cổ phiếu của Affirm đã giảm 5% ngay sau động thái từ Apple.

Theo báo cáo của Worldpay, hình thức BNPL đang là xu hướng trên thế giới, chiếm 2,1% thị trường thương mại điện tử toàn cầu trong năm 2021, tương đương khoảng 97 tỷ USD. Tỷ lệ này có thể tăng gấp đôi, lên 4,2% trong năm 2024, theo dự báo của Worldpay.