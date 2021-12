Bắc Trà My khai trương Trung tâm Điều hành thông minh

(QNO) - Chiều nay 15.12, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức khai trương, vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Mô hình được triển khai trên nền tảng giải pháp Smart City của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan đến dự.

Quang cảnh lễ khai trương. Ảnh: V.A

Bắc Trà My là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh triển khai xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, Trung tâm IOC huyện Bắc Trà My triển khai vận hành thử nghiệm đồng thời 6 dịch vụ giám sát thông minh, gồm: Nền tảng Trung tâm Điều hành thông minh; Hệ thống Giám sát điều hành an ninh trật tự và giao thông; Hệ thống giám sát điều hành thông tin trên môi trường mạng (Reputa); Hệ thống Giám sát điều hành dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống điều hành chuyên ngành giáo dục; Hệ thống giám sát điều hành chuyên ngành y tế.

Đại biểu tham dự lễ khai trương. Ảnh: V.A

Trong đó, dịch vụ tương tác với người dân nhiều nhất là phản ánh kiến nghị. Người dân có thể phản ánh, kiến nghị về những bất cập trong đời sống xã hội với chính quyền trực tiếp bằng smartphone hoặc qua website của Trung tâm, kèm theo hình ảnh, video.

Đặc biệt, dịch vụ giám sát an ninh trật tự, giao thông, giám sát sạt lở, mực nước khu vực đập tràn, thủy điện thông qua cảm biến camera góp phần cảnh báo cho người dân về các vị trí có nguy cơ sạt lở hoặc sạt lở về mực nước định tuyến lại tuyến đường để giúp người dân tránh khỏi những nguy cơ xảy ra trong quá trình di chuyển…

Lãnh đạo tỉnh, huyện Bắc Trà My và đại diện Viettel cùng ấn nút khai trương IOC huyện. Ảnh: V.A

Dự kiến đến năm 2025, hệ thống IOC huyện Bắc Trà My còn triển khai thêm nhiều hạng mục như hệ thống camera an ninh trật tự, giao thông; hệ thống giám sát cảnh báo thiên tai (sạt lở), giám sát dịch vụ công 1 cửa; hệ thống quy hoạch và quản lý đô thị, đất đai…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao chất lượng đời sống xã hội và phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Các đại biểu trải nghiệm Trung tâm IOC huyện Bắc Trà My. Ảnh: V.A

Viettel Quảng Nam (đơn vị triển khai giải pháp) cho biết trong giai đoạn tiếp theo của dự án, Viettel cam kết sẽ luôn đồng hành cùng UBND huyện Bắc Trà My, áp dụng tối đa các nền tảng công nghệ số mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, đảm bảo tính liên thông, đồng nhất và bảo mật, an toàn thông tin tối đa.

Clip lễ khai trương IOC Bắc Trà My:

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông trên cơ sở IOC, huyện Bắc Trà My cần tiếp tục quan tâm, thúc đẩy chuyển đổi số, nhất là việc xây dựng, liên thông cơ sở dữ liệu; quan tâm triển khai hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin. Trong quá trình đó cần quan tâm đến nhu cầu của người dân, doanh nghiệp để chuyển đổi số hiệu quả hơn.