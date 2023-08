Bộ TT&TT đề xuất quy định xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội

(QNO) - Một nội dung đáng chú ý được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề xuất bổ sung trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP là bổ sung quy định xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động tại Việt Nam.

Thêm nhiều quy định điều chỉnh với người dùng mạng xã hội

Lý giải về sự cần thiết bổ sung quy định này, Bộ TT&TT cho biết, tại điểm a khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng đã có quy định các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm “xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số” và “cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng”. Tuy nhiên, do chưa có quy định hướng dẫn Luật An ninh mạng về nội dung này nên các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội (MXH) trong và ngoài nước chưa thể triển khai quy định này.

Thực tế quản lý cho thấy, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng, nên để bảo đảm hiệu quả quản lý MXH trong nước và ngoài nước cung cấp xuyên biên giới tại Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm người dùng MXH khi đăng tải nội dung thông tin lên mạng, cơ quan soạn thảo thấy cần thiết phải bổ sung quy định MXH trong nước và ngoài nước cung cấp xuyên biên giới tại Việt Nam phải xác thực tài khoản người dùng qua số điện thoại di động tại Việt Nam khi đăng ký thiết lập tài khoản MXH.

Quy định này có tính khả thi khi hiện nay đa phần các MXH trong và ngoài nước đều đã yêu cầu xác thực bằng số điện thoại người dùng. Việc bổ sung quy định này sẽ tạo sự đồng bộ trong việc xác thực người dùng đối với cả MXH trong và ngoài nước.

Cũng liên quan đến người dùng Internet, Dự thảo Nghị định thay thế đã bổ sung quy định khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung. Cơ quan soạn thảo cho biết, bên cạnh việc bổ sung quy định tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin trên mạng phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật, thì việc đề xuất bổ sung quy định yêu cầu các MXH trong nước và xuyên biên giới tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn các tài khoản MXH, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung thường xuyên vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng an ninh quốc gia.

Quy định này sẽ giúp giải quyết cơ bản nguồn vi phạm cũng như giảm thời gian và nguồn lực của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chặn gỡ từng nội dung vi phạm như hiện nay.

Việc bổ sung quy định xác thực là có cơ sở

Tại buổi họp báo thường kỳ mới đây của Bộ TT&TT, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) Nguyễn Thị Thanh Huyền đã trả lời câu hỏi của báo chí về đề xuất bổ sung nói trên tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiện nay trên MXH có 3 hình thức xác thực người dùng phổ biến gồm email, số điện thoại di động và số chứng minh thư/căn cước công dân. Trong đó, hình thức phổ biến nhất là xác thực bằng email và số điện thoại di động. Các MXH trong nước đã thực hiện xác thực người dùng bằng số điện thoại di động (khoảng 30%), bằng email (khoảng 30%), hoặc chọn 1 trong 2 hình thức email hoặc số điện thoại (khoảng 40%).

Đối với các MXH xuyên biên giới như YouTube hiện xác thực người dùng bằng số điện thoại, Twitter sử dụng email. Riêng với Facebook, người dùng có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức email hoặc số điện thoại. Với Tiktok, nền tảng này cho phép người dùng đăng ký bằng hình thức nào thì xác thực qua hình thức đó (tài khoản MXH khác, email hoặc số điện thoại).

Xuất phát từ thực tiễn và dựa trên kinh nghiệm quốc tế, trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Ban soạn thảo nhận thấy cần tham mưu đề xuất phương pháp quy định xác thực người dùng MXH thông qua số điện thoại với nhiều lý do, như: tình trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang gia tăng; MXH rất rộng, việc xác thực bằng số điện thoại cá nhân sẽ góp phần để người dùng nâng cao trách nhiệm và ý thức khi cung cấp thông tin lên MXH; hiện nay người dùng MXH có xu hướng chuyển từ dùng trên máy tính sang sử dụng trên mobile. Do đó, việc xác thực tài khoản MXH bằng số điện thoại di động sẽ tiện dụng hơn cho người dùng...