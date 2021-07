Bồi thường 7 tỷ USD hoặc Apple sẽ dừng bán iPhone ở Anh

An Trương | 18/07/2021 18:18

(QNO) - Luật sư của Apple cho biết công ty này có thể rời thị trường Anh nếu họ buộc phải trả quá nhiều tiền cho một “kẻ lừa đảo bằng sáng chế”.



Một cửa hàng Apple Store ở Anh. Ảnh: Apple Insider

Apple đã đưa ra cảnh báo này như một phần của cuộc chiến với chủ sở hữu bằng sáng chế Optis Cellular Technology. Optis đang kiện Apple về hành vi vi phạm bằng sáng chế sau khi nhà sản xuất iPhone từ chối trả phí cấp phép trị giá 7 tỷ USD để sử dụng công nghệ LTE “tiêu chuẩn hóa” giúp iPhone kết nối với mạng 3G và 4G.

Tháng trước, một thẩm phán của Tòa án tối cao Anh đã phán quyết rằng Apple đã vi phạm 2 bằng sáng chế của Optis. Trong đó có phán quyết thứ hai yêu cầu Apple phải trả bất kỳ khoản tiền nào mà Optis đưa ra, áp dụng trên toàn thế giới chứ không chỉ đối với doanh số bán hàng tại Anh.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã đe dọa sẽ rời khỏi Anh nếu tòa án buộc công ty phải trả một khoản phí “không thể chấp nhận về mặt thương mại” lên tới 7 tỷ USD (tương đương 5 tỷ bảng Anh). Hãng công nghệ hàng đầu thế giới có thể là đóng cửa các cửa hàng bán lẻ và cắt giảm dịch vụ cho khách hàng hiện tại.

This is Miney dẫn nhận định từ luật sư Marie Demetriou của Apple: “Tôi không chắc điều đó là đúng. Quan điểm của Apple là mọi phán quyết phải phản ánh chính xác việc chấp nhận án phạt hay rời khỏi thị trường Anh là đúng đắn. Sẽ có những điều khoản do tòa án đặt ra là không thể chấp nhận được về mặt thương mại”.

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng nguy cơ này khó có thể xảy ra vì Anh là một trong những thị trường lớn nhất và quan trọng nhất của công ty. Chỉ riêng App Store ở Anh đã hỗ trợ hơn 330.000 việc làm và mang lại doanh thu lớn.

Phiên tòa riêng biệt sẽ diễn ra vào cuối tháng này để xác định xem Apple có tuân theo tỷ lệ thanh toán được quyết định tại phiên tòa vào năm tới hay không. Nếu Apple từ chối đưa ra cam kết với tòa án, hãng cũng có thể bị cấm bán các thiết bị vi phạm ở Anh, chẳng hạn như ‌iPhone‌.

Optis Cellular Technology và các công ty “anh em" của nó, PanOptis, Optis Wireless Technology, Unwired Planet và Unwired Planet International, là những tổ chức chuyên nắm giữ bằng sáng chế và tạo ra doanh thu thông qua kiện tụng bằng sáng chế, hay còn được gọi là những “kẻ lừa đảo bằng sáng chế”.

Tòa án Mỹ trước đây đã phán quyết Apple phải bồi thường 506 triệu USD cho công ty PanOptisliên quan đến công nghệ 4G LTE, nhưng phán quyết đã bị hủy sau khi Apple kháng cáo.

Vụ việc lần này làm dấy lên sự lo ngại về việc lạm dụng các bằng sáng chế dựa trên tiêu chuẩn để “moi” tiền của các công ty công nghệ.