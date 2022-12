Các trường đại học ở Mỹ “cấm cửa” TikTok

AN TRƯƠNG | 26/12/2022 15:29

(QNO) - Tiktok đã bị cấm tại một số trường đại học và cao đẳng trên khắp nước Mỹ sau một loạt các dự luật mang tính “phản đối” của chính phủ.

Người phát ngôn của Đại học Auburn cho biết TikTok không bị cấm hoàn toàn trong khuôn viên trường. Ảnh: Insider.

Theo dự luật chi tiêu lưỡng đảng được thông qua bởi cả Hạ viện và Thượng viện của Quốc hội Mỹ vào ngày 23/12, TikTok sẽ bị cấm trên các thiết bị của chính phủ. Điều này thể hiện mối lo ngại ngày càng tăng về ứng dụng chia sẻ video phổ biến thuộc sở hữu của Trung Quốc.

Trước động thái trên, Đại học Oklahoma và Đại học Auburn ở Alabama là hai trong số nhiều trường đại học thông báo sẽ thực hiện việc hạn chế nền tảng mạng xã hội này trên các thiết bị thuộc sở hữu của trường. Ở bang Georgia, 26 trường đại học và cao đẳng cũng đưa ra thông báo tương tự.

“Tuân thủ Sắc lệnh hành pháp 2022-33 của Thống đốc, không nhân viên hoặc sinh viên nào của trường được phép truy cập trang web hoặc ứng dụng TikTok trên các thiết bị do trường sở hữu hoặc vận hành, bao gồm cả mạng có dây và không dây. Nhà trường cũng sẽ yêu cầu xóa các tài khoản TikTok do trường quản lý và sẽ thay thế bằng ‘các nền tảng truyền thông xã hội’ khác” - Đại học Oklahoma phản hồi trong email với trang CNN.

Hơn một chục tiểu bang, bao gồm Maryland, South Dakota và Texas, đã công bố lệnh cấm TikTok trên các thiết bị do chính phủ cấp trong những tuần gần đây. Các lệnh cấm được đưa ra khi ngày càng nhiều nhà lập pháp tiếp tục xem xét kỹ lưỡng về những lo ngại về an ninh quốc gia có thể xảy ra do mối quan hệ của TikTok với chính quyền Trung Quốc.

Sự chỉ trích đã tăng lên vào đầu năm nay sau khi một báo cáo của Buzzfeed News cho biết một số dữ liệu người dùng Mỹ đã được truy cập nhiều lần từ Trung Quốc. Về phần mình, TikTok cũng thừa nhận rằng dữ liệu người dùng Mỹ có thể được truy cập bởi một số nhân viên ở Trung Quốc.

Jamal Brown - người phát ngôn của TikTok, chia sẻ với CNN vào ngày 22/12: “Chúng tôi đặc biệt lấy làm tiếc khi thấy hậu quả do những chính sách vội vã do những thông tin sai lệch vô căn cứ về TikTok ảnh hưởng đến khả năng chia sẻ thông tin, tuyển sinh và xây dựng cộng đồng của các trường đại học”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Đại học Auburn nói với CNN rằng quyết định này không phải là lệnh cấm hoàn toàn TikTok trong khuôn viên trường. Sinh viên vẫn có thể truy cập TikTok trên thiết bị cá nhân thông qua dữ liệu di động của chính họ.

TikTok đã đàm phán trong nhiều năm với chính phủ Mỹ về một thỏa thuận nhằm giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia và cho phép ứng dụng tiếp tục phục vụ người dùng nước này. Công ty cũng đã thực hiện các bước để tách dữ liệu người dùng Mỹ khỏi các bộ phận khác trong hoạt động kinh doanh của mình.