CEO của Google cảnh báo về tác động của AI tới xã hội

(QNO) - Ngày 16/4, Giám đốc điều hành hãng Google, ông Sundar Pichai, cảnh báo xã hội chưa chuẩn bị sẵn sàng cho sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Biểu tượng Google trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mới đây, Google cho ra mắt sản phẩm chatbot thử nghiệm mang tên Bard, có ứng dụng công nghệ AI, sau khi "kình địch" Microsoft thông báo tích hợp ứng dụng ChatGPT của OpenAI vào phiên bản nâng cấp của công cụ tìm kiếm Bing. Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, ChatGPT của OpenAI đã tạo ra “cơn sốt” trong giới công nghệ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, dư luận ngày càng lo ngại về hậu quả của công nghệ AI đối với con người. Tháng trước, lãnh đạo các tập đoàncông nghệ như Elon Musk, Steve Wozniak cùng với 25.000 người khác đã ký vào thư ngỏ kêu gọi tạm dừng ngay lập tức các thử nghiệm phát triển hệ thống ngôn ngữ mạnh hơn GPT-4 của OpenAI.

Google đã công bố bản thảo khuyến nghị các điều khoản quản lý AI nhưng ông Pichai cho rằng xã hội phải nhanh chóng tìm cách thích ứng, với việc trang bị các quy định, luật trừng phạt lạm dụng và các hiệp ước giữa các quốc gia nhằm đảm bảo AI an toàn cho thế giới. Chia sẻ tại chương trình “60 Minutes” của Đài truyền hình CBS (Mỹ), CEO của Google, Sundar Pichai cho rằng việc xây dựng luật quản lý AI để đảm bảo công nghệ này được ứng dụng một cách an toàn và phù hợp với các giá trị nhân văn sẽ không thể do một công ty công nghệ tự quyết định, mà còn cần có sự tham gia từ các nhà khoa học xã hội, các chuyên gia đạo đức và các nhà nghiên cứu trong những lĩnh vực liên quan khác.

Bên cạnh đó, ông Pichai còn đưa ra cảnh báo AI sẽ tác động đến “mọi sản phẩm của mọi công ty”. Ông đánh giá các công nghệ mới có khả năng làm việc giống con người đang trở nên “đáng lo ngại”, khi các ứng dụng AI có thể thực hiện một số công việc, trong đó có thể kể đến nhà văn, kế toán, kiến trúc sư, bác sĩ hay thậm chí cả kỹ sư phần mềm. Ngoài ra, vị CEO cho rằng vấn đề thông tin sai lệch, tin tức và hình ảnh giả mạo sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và có thể gây hậu quả khôn lường.

Khi được hỏi liệu xã hội đã sẵn sàng cho công nghệ AI như Bard hay chưa, ông Pichai cho biết một mặt ông tin rằng xã hội chưa kịp thích ứng, thể hiện qua thực tế rằng tốc độ tư duy và thích ứng của các tổ chức xã hội hiện chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của công nghệ. Mặt khác, ông cũng lạc quan vì hiện nay nhiều người đã bắt đầu lo lắng về những hệ lụy của AI từ rất sớm, điều này khác so với khi các công nghệ trước đây xuất hiện.

Với thời lượng chương trình kéo dài 60 phút, ông Sundar Pichai cùng với người dẫn chương trình Scott Pelley đã có những trải nghiệm thú vị cùng với chatbot Bard, như nhận biết đồ vật, sáng tạo câu chuyện,… Tuy nhiên, khi trả lời một câu hỏi về lạm phát, ứng dụng Bard đã giới thiệu về 5 cuốn sách về lạm phát nhưng 5 cuốn sách này không hề tồn tại trên thực tế.

Ông Pichai lý giải Bard cũng có “ảo giác” và có những "hộp đen" bên trong ứng dụng này mà chính những nhà phát triển cũng không thể hiểu hết được. Câu trả lời này khiến Pelley ngỡ ngàng và thốt ra câu hỏi rằng "bạn không hoàn toàn hiểu về cách ứng dụng thông minh như người này vận hành mà vẫn 'thả' ra xã hội?". CEO Google trả lời "chính con người cũng không thể hiểu hết suy nghĩ của loài người".