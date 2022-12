“Chế độ máy bay” sắp trở nên lỗi thời

AN TRƯƠNG | 08/12/2022 14:32

(QNO) - Hành khách trên các chuyến bay tại châu Âu sẽ được phép sử dụng các thiết bị điện tử mà không cần chuyển sang chế độ máy bay.

Liên minh châu Âu bãi bỏ quy định kích hoạt chế độ máy bay trên các chuyến bay. Ảnh: USA Today.

Ủy ban châu Âu vừa thông qua quyết định cho phép các hãng hàng không cung cấp công nghệ 5G trên máy bay nhằm giúp hành khách sử dụng tất cả các tính năng của điện thoại trong khi đang bay, chẳng hạn như thực hiện cuộc gọi, gửi văn bản hay thậm chí là tải xuống các nội dung trực tuyến. Quyết định này là một phần trong Chiến lược tương lai kỹ thuật số của Ủy ban châu Âu.

Các quy định yêu cầu hành khách tắt điện thoại di động hoặc kích hoạt chế độ máy bay trước khi cất cánh và trong suốt chuyến bay là một biện pháp an ninh để tránh hacker can thiệp vào hệ thống điện và viễn thông của máy bay. Tuy nhiên, đó chỉ là một biện pháp đảm bảo an toàn và không thực sự cần thiết. Cho đến nay, vẫn chưa có ghi nhận nào về tai nạn máy bay liên quan đến việc sử dụng điện thoại.

Nhằm đảm bảo hệ thống mạng bằng công nghệ 5G không can thiệp vào các thiết bị trên máy bay, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ kích hoạt dải băng tần 5G, trong khi các tín hiệu phát ra từ buồng lái và thiết bị của máy bay sẽ ở đâu đó trong khoảng 4,2-4,4GHz. Tuy nhiên, hệ thống mạng 5G sẽ chỉ hoạt động được ở độ cao thấp và trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong trường hợp xấu, phi công có thể yêu cầu người dùng tắt điện thoại di động bất cứ lúc nào nếu cảm thấy cần thiết.

Euronews dẫn tuyên bố của ông Thierry Breton - Ủy viên Thị trường Nội địa châu Âu, cho biết: “5G sẽ tạo ra các dịch vụ sáng tạo cho mọi người và tạo cơ hội phát triển cho các công ty châu Âu. Bầu trời không còn là giới hạn cho việc kết nối Internet tốc độ cao”. Những dịch vụ này có thể tồn tại là nhờ vào công nghệ tiên tiến nhất được gọi là “pico-cell”. Loại thiết bị được lắp đặt trên máy bay này sẽ cho phép hành khách kết nối với băng thông rộng 5G thông qua mạng vệ tinh. Từ đó, họ có thể định tuyến cuộc gọi, tin nhắn và dữ liệu từ mạng đến các thiết bị điện tử cá nhân.

Tuy nhiên, hành khách có thể sẽ không được sử dụng dịch vụ này sẽ miễn phí. Trên thực tế, Wi-fi trên máy bay đã được phép sử dụng từ năm 2008, tuy nhiên, việc sử dụng nó chỉ giới hạn ở một số chuyến bay đường dài và thường phải trả phí. Tương tự, các công ty điện thoại di động và hãng hàng không có thể sẽ tính một mức giá đặc biệt, vì kết nối có thể liên quan đến việc kết nối với các mạng từ nhiều quốc gia, làm phát sinh chi phí chuyển vùng. Ngoài ra, các hãng hàng không sẽ phải đầu tư đáng kể vào các thiết bị cho phép kết nối mạng di động mặt đất với máy bay đang bay.

Quyết định bãi bỏ chế độ máy bay và thiết lập mạng 5G từng gây ra tranh cãi. Các hãng hàng không lớn của Mỹ đã gửi một bức thư chung tới các cơ quan quản lý hàng không và Nhà Trắng cảnh báo rằng nếu các nhà mạng bật mạng 5G gần các sân bay, họ có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của hàng nghìn chuyến bay. Tần số mà các mạng mới sử dụng có thể can thiệp vào tần số mà máy bay sử dụng để đo độ cao của chúng, điều này có thể dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Chia sẻ với tờ BBC ngày 2/12, ông Glenn Bradley - Trưởng phòng Điều hành bay tại Cơ quan Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh cho biết các kế hoạch kích hoạt hệ thống 5G sẽ hoạt động ở các dải tần số cao hơn, do đó sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống máy bay.