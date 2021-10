Công ty mẹ của Google báo lãi kỷ lục nhờ quảng cáo trực tuyến

(QNO) - Doanh thu của Alphabet - công ty mẹ của Google trong quý III/2021 đạt 65,1 tỷ USD, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh dịch vụ quảng cáo trực tuyến và dịch vụ đám mây của tập đoàn này phát triển mạnh.

Google vẫn là trung tâm trong hoạt động kinh doanh trực tuyến của tập đoàn Alphabet, với các dịch vụ tìm kiếm, quảng cáo và nền tảng video YouTube, mang lại cho Alphabet tầm ảnh hưởng rộng khắp trên toàn cầu. Ảnh: Getty

Lợi nhuận của tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google - trong quý III/2021 đã tăng vọt lên mức 18,9 tỷ USD, trong bối cảnh giai đoạn phong tỏa phòng dịch COVID-19 đã mang lại lợi nhuận lớn cho những tập đoàn công nghệ khổng lồ, khi các doanh nghiệp nhỏ đổ tiền vào quảng cáo kỹ thuật số nhằm thu hút những khách hàng có nhu cầu mua hàng trực tuyến.



Với lượng khách hàng đến cửa hàng bán lẻ ngày càng giảm, các nhà tiếp thị đã chuyển sang Google để quảng bá sản phẩm của họ, mang lại sự tăng trưởng doanh số hàng quý nhanh nhất mà trước đây gã khổng lồ tìm kiếm này thường ghi nhận trong khoảng thời gian hai năm.

Alphabet cho biết hôm 26/10, doanh thu trong quý III/2021 đạt 65,1 tỷ USD, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh dịch vụ quảng cáo trực tuyến và dịch vụ đám mây của tập đoàn này phát triển mạnh.



Đây được xem là lợi nhuận lớn nhất trong 14 năm và gần gấp ba lần những gì Alphabet báo cáo trước đại dịch.

Thị trường quảng cáo kỹ thuật số đã tăng tốc trong năm nay, với chi tiêu toàn cầu trên đà tăng trưởng 26%, tăng so với dự báo trước đó là 15%, theo GroupM. Phần lớn lợi nhuận đó đã đến với Google, bởi đây được xem là trung tâm trong hoạt động kinh doanh trực tuyến của tập đoàn Alphabet, với các dịch vụ tìm kiếm, quảng cáo và nền tảng video YouTube, mang lại cho Alphabet tầm ảnh hưởng rộng khắp trên toàn cầu.

Mảng kinh doanh quảng cáo của công ty, dẫn đầu là Tìm kiếm, Bản đồ và YouTube, đạt doanh thu 53,13 tỷ USD từ quảng cáo, tăng 43%.

Google cho biết lợi nhuận trong quý của họ được hưởng lợi từ sự thay đổi kế toán liên quan đến khấu hao máy chủ và thiết bị mạng, làm tăng thu nhập ròng 460 triệu USD.

Phần lớn trong số đó là sự phát triển của công ty đến từ các nhà quảng cáo thương mại điện tử mong muốn tiếp cận những khách hàng có lượt tìm kiếm sản phẩm.

Tập đoàn Alphabet là công ty mẹ của Google. Ảnh: ndtv.com

Công ty đã tham gia với Shopify Inc. trong năm nay để đơn giản hóa danh sách tìm kiếm và mua quảng cáo cho 1,7 triệu người bán. Nỗ lực nhằm làm sống động phân khúc thương mại điện tử của mình, đã giúp biến quảng cáo bán lẻ trở thành công cụ đóng góp tăng trưởng lớn nhất của Google.

Trong những tháng gần đây, mảng quảng cáo bán lẻ của gã khổng lồ tìm kiếm đã được hưởng lợi từ chính sách bảo mật mới mà Apple Inc. đưa ra.

Kể từ tháng 4, nhà sản xuất iPhone đã yêu cầu các ứng dụng hỏi người dùng liệu họ có muốn được theo dõi hay không. Theo những người mua quảng cáo và các doanh nghiệp nhỏ hơn, những thay đổi này đã làm suy yếu hiệu suất của quảng cáo trên Facebook Inc. và Snap Inc.. Do đó, nhiều thương hiệu đã chuyển chi tiêu sang Google.

YouTube là một động lực chính khác giúp Google thu được lợi nhuận từ quảng cáo. Gã khổng lồ video báo cáo doanh số bán hàng đã tăng 43% lên 7,21 tỷ USD trong quý.

Doanh nghiệp đang trên đà tạo ra doanh thu gần bằng Netflix trong năm nay, một doanh nghiệp đăng ký có giá trị gần 300 tỷ USD. Doanh thu không đạt được kỳ vọng của Phố Wall và góp phần khiến cổ phiếu của Google giảm khoảng 1% sau vài giờ xuống còn 2.761,01 USD.

Giám đốc tài chính của Google, Ruth Porat nói rằng những thay đổi của Apple có "ảnh hưởng khiêm tốn" đến doanh thu của YouTube nhưng không nói rõ thêm. Công ty dựa vào dữ liệu từ iPhone và iPad để nhắm mục tiêu và đo lường một số hàng tồn kho mà họ bán.

Các nhà quản lý và các nhà lập pháp có lẽ là thách thức lớn nhất đối với thành công kinh doanh liên tục của Google. Tuần trước, Texas và hơn một chục tổng chưởng lý tiểu bang đã đệ trình một phiên bản đơn khiếu nại chống độc quyền trước đó chống lại Google.

Họ nhấn mạnh cách công ty cắt giảm 22% đến 42% chi tiêu quảng cáo thông qua hệ thống của mình, gấp hai đến bốn lần so với các sàn giao dịch quảng cáo cạnh tranh.

Google cũng phải đối mặt với các vụ kiện chống độc quyền từ Bộ Tư pháp và một liên minh các bang riêng biệt, cáo buộc rằng công ty đã đạt được các thỏa thuận bí mật để có lợi cho công cụ tìm kiếm và các doanh nghiệp quảng cáo của mình và cản trở các đối thủ cạnh tranh.

Vào tháng 7, liên minh thứ ba của các bang do Utah dẫn đầu đã đệ đơn kiện nhắm vào Google Play, cửa hàng ứng dụng của công ty

Google đã gọi các vụ kiện là sai sót và cho biết họ thu phí quảng cáo thấp hơn mức trung bình của ngành. Đề cập đến vụ kiện cửa hàng ứng dụng, công ty cho biết hệ điều hành mở của họ cho phép khách hàng tải xuống ứng dụng trực tiếp từ trang web của nhà phát triển.

"Kết quả của quý này là một minh chứng cho thấy cách thức đầu tư (cho trí tuệ nhân tạo - AI) của chúng tôi đang tạo điều kiện cho chúng tôi xây dựng các sản phẩm hữu ích hơn cho mọi người và cho các đối tác. Dịch vụ Cloud (Đám mây) của chúng tôi cũng đang hỗ trợ tổ chức các hoạt động trong bối cảnh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển sang mô hình làm việc kết hợp đang diễn ra hiện nay." Ông Sundar Pichai, Giám đốc điều hành của Alphabet và Google

Công ty đã thực hiện các thay đổi đối với hoạt động kinh doanh của mình để giải quyết một số chỉ trích về quy định. Tuần trước, họ đã giảm mức cắt giảm phí đăng ký ứng dụng từ 30% xuống 15%, một động thái mà các nhà phân tích dự kiến ​​sẽ cắt giảm vào tổng doanh thu trong năm tới.



Các nhà đầu tư đã giảm giá phần lớn những thay đổi như vậy, miễn là hoạt động kinh doanh tìm kiếm cốt lõi của Google vẫn còn mạnh. Cổ phiếu của Alphabet đã tăng gần 60% trong năm nay tính đến cuối ngày 25/10.

Nhà phân tích Richard Kramer, người sáng lập công ty tư vấn Arete Research có trụ sở tại London, cho biết: “Thách thức khó khăn nhất đối với Google, cùng với việc quản lý hoạt động pháp lý, là luật về số lượng lớn. Trong trường hợp không có các mối đe dọa cạnh tranh, ông đặt câu hỏi: "Làm thế nào để họ duy trì tăng trưởng khi tăng trưởng 10% đồng nghĩa với việc kiếm thêm 10 tỷ USD doanh thu?"

Logo thương hiệu của Alphabet Inc của Google được nhìn thấy bên ngoài văn phòng của nó ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Các cược mới cho Google vẫn chưa cho thấy tiềm năng như vậy. Gần một thập kỷ sau khi bắt đầu phát triển ô tô không người lái, công ty con Waymo của gã khổng lồ công nghệ vẫn chưa tính phí người lái trên quy mô lớn. Đơn vị Khoa học Đời sống Verily của họ, chuyên thực hiện nghiên cứu sức khỏe, đã không tạo ra loại doanh số chuyển đổi mà họ sẽ cần.

Mảng kinh doanh điện toán đám mây của Google đã cho thấy nhiều hứa hẹn nhất. Sau khi đầu tư mạnh mẽ trong vài năm qua, bộ phận này đã bắt đầu giành được thị phần đứng sau các nhà lãnh đạo Amazon.com Inc. và Microsoft Corp., lần lượt chiếm 41% và 20% thị trường.

Google, công ty đứng sau với 6% thị phần, báo cáo rằng doanh số bán hàng trên đám mây đã tăng 45% lên 4,99 tỷ USD trong giai đoạn này.

Doanh thu bán hàng giảm thấp so với dự đoán của Phố Wall là 5,19 tỷ USD doanh thu và công ty đã báo cáo khoản lỗ hoạt động 644 triệu USD cho đơn vị, mà các nhà phân tích cho biết đã góp phần vào việc các nhà đầu tư bán cổ phiếu trong giao dịch sau giờ làm việc.

Công ty cho biết họ kỳ vọng tăng trưởng trong quý tới sẽ đến từ việc phát hành các sản phẩm Fitbit và điện thoại Pixel, cũng như đăng ký YouTube, theo The Wall Street Journal.