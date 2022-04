Nên thuê hay mua iPhone?

AN TRƯƠNG | 10/04/2022 16:33

(QNO) - Apple sẽ giới thiệu một chương trình cho phép người dùng thuê iPhone và các thiết bị phần cứng khác trong một khoảng thời gian nhất định, theo Bloomberg.

Apple có thể thu một khoản lợi nhuận đáng kể từ việc bán lại các thiết bị đã cho thuê. Ảnh: Phuc Khang Mobile

Chương trình này được cho là ý tưởng tuyệt vời của Apple nhằm thu về nhiều lợi nhuận hơn khi iPhone đã gầy dựng được uy tín trong xã hội. Không chỉ giúp người dùng trải nghiệm những thiết bị mới hằng năm, Apple thậm chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với việc bán iPhone và iPad như trước đây.

Theo báo cáo của Phone Arena công bố ngày 5.4, chương trình cho thuê sẽ được phát hành vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 bắt đầu tại Mỹ. Sau khi hết thời gian đăng ký, người thuê phải trả lại thiết bị.

Chi phí đăng ký ước tính của chương trình cho thuê hằng tháng là iPhone 13 giá 35 USD, iPhone 13 Pro giá 45 USD, iPhone 13 Pro Max giá 50 USD.

Người thuê có thể trả một khoản thanh toán hằng tháng trong 12, 24 hoặc thậm chí 36 tháng để nhận được các mẫu thiết bị mới nhất và thay thế bằng mẫu mới nhất khi hợp đồng hết hạn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dịch vụ này sẽ không rẻ hơn so với việc mua mới iPhone hoàn toàn. Chuyên gia phân tích về Apple - Mark Gurman của Bloomberg đã viết trong bản tin Power On mới nhất rằng nếu người dùng muốn tận dụng dịch vụ này họ có thể trả thêm vài trăm USD so với giá mua. Ngoài ra, với dịch vụ này, người thuê không phải là chủ sở hữu cuối cùng của thiết bị.

Chuyên gia Gurman đưa ra so sánh chi tiết về giá: Giá khởi điểm cho iPhone 13, Pro và Pro Max lần lượt là 799, 999 và 1,099 USD. Ví dụ người thuê sẵn sàng bỏ ra 35, 45 và 50 USD mỗi tháng tương ứng với từng dòng máy, đây là số tiền Apple sẽ kiếm được khi đăng ký hằng tháng trong ít nhất 3 năm: iPhone 13 - 1.260 USD thay vì 799 USD; iPhone 13 Pro - 1,620 USD thay vì 999 USD; iPhone 13 Pro Max - 1.800 USD thay vì 1.099 USD.

Sau khi kết thúc hợp đồng, Apple còn có thể thu một khoản lợi nhuận đáng kể từ việc bán lại các thiết bị đã cho thuê.

Bên cạnh đó, Apple cũng muốn giảm sự lệ thuộc vào các công ty tài chính đang cung cấp dịch vụ trả góp cho người mua iPhone.

Theo thống kê mới nhất, người dùng iPhone trung bình nâng cấp lên thiết bị mới 3 năm một lần. Một tỷ lệ gây lo lắng không nhỏ cho hãng Táo khuyết so với khoảng một thập kỷ trước. Nguyên nhân cho chu kỳ khá dài này một phần là do iPhone giờ đây có quá ít sự đổi mới trong khi đó các thiết bị cũ vẫn giữ được chất lượng tốt sau nhiều năm.