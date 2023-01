Những đồn đoán về iPhone 15

(QNO) - Giảm giá thiết bị luôn là tin vui đối với người tiêu dùng và có vẻ Apple sẽ làm điều đó trên iPhone 15 Plus ra mắt vào tháng 9 tới đây, theo Forbes đưa tin ngày 1/1.

Nhiều người dùng đang mong chờ bản iPhone 15 Ultra từ các bản dựng mô phỏng. Ảnh: MacRumor

Apple là một trong số ít thương hiệu chỉ ra mắt điện thoại thông minh mỗi năm một lần mà vẫn đạt được doanh số bán hàng cao hơn hầu hết các đối thủ khác. Nhưng dòng iPhone 14 và đặc biệt là iPhone 14 Plus mới đã không đạt được thành công như mong đợi và công ty đang đánh giá lại các chiến lược cho năm 2023, theo tài khoản Yeux1122 chia sẻ trên mạng xã hội Hàn Quốc Naver.

Giá cả luôn là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ smartphone nào. iPhone 14 Plus đã được ra mắt cùng với các thành viên còn lại của dải sản phẩm iPhone 14 vào đầu 2022, có giá khởi điểm là 899 USD cho phiên bản 128GB. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max có cùng kích thước màn hình như dòng Plus, bổ sung thêm các tính năng như chip nhanh hơn, Dynamic Island và màn hình Always on Display nhưng được bán với giá cao hơn chỉ 200 USD.

iPhone 14 Plus 6,7 inch ra đời như một sự thay thế cho iPhone mini, có màn hình và pin lớn hơn. Thiết bị được định vị nằm ở giữa iPhone 14 Pro và iPhone 14 về giá cả, nhắm đến những người muốn có một chiếc iPhone cơ bản với màn hình lớn và thời lượng pin được cải thiện. Nhưng nó đã không đáp ứng được kỳ vọng khi mang về doanh số bán hàng quá thấp.

Mặc dù Apple hoàn toàn có thể nghĩ đến việc hủy bỏ mẫu Plus, nhưng nhiều khả năng quá trình phát triển iPhone 15 đã đi quá xa để điều đó có thể xảy ra. Apple sẽ cơ cấu lại dòng sản phẩm iPhone 15, với mức giá khởi điểm cho iPhone 15 Plus thấp hơn. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Max cũng sẽ có một số thay đổi.

Theo Yeux1122, ba chiến lược mà Apple có thể áp dụng. Thứ nhất đó là làm giảm sự khác biệt giữa các mẫu Pro và không phải Pro, phiên bản iPhone 15 cơ bản sẽ đi kèm với Dynamic Island vốn chỉ giới hạn ở các biến thể Pro. Thứ hai, Apple có thể giảm giá iPhone 15 Plus. Thứ ba, một số thay đổi sẽ mang lại sự khác biệt giữa iPhone 15 Pro và iPhone 15 Max bao gồm những khác biệt về chất liệu và camera.

Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Apple sẽ giảm giá bao nhiêu. Động thái rõ ràng sẽ là giảm giá iPhone 15 Plus 100 USD xuống còn 799 USD, buộc iPhone 15 giảm xuống còn 699 USD.

Điều này đẩy iPhone 14 xuống 599 USD. Với mức giá đó, Apple có nguy cơ giảm doanh số của iPhone SE giá 429 USD. Điều này giải thích cho các báo cáo vào tuần trước rằng công ty đang xem xét hủy bỏ hoàn toàn iPhone SE 2023.

Một số đồn đoán cho rằng Apple cũng có thể giới thiệu một chiếc iPhone 15 Ultra mạnh mẽ hơn, với mức giá cao chưa từng có vào năm tới.

Về phần cứng, iPhone 15 dự kiến sẽ có cổng USB Type-C theo các quy định sắp tới của Liên minh châu Âu và ngay cả Apple cũng đã xác nhận sẽ tuân thủ các quy định này. Công nghệ sạc nhanh hơn và màn hình Dynamic Island trên các mẫu không phải Pro cũng được mong đợi.