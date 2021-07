Nokia sắp ra mắt điện thoại siêu bền

(QNO) - Hình ảnh hé lộ sản phẩm mới của Nokia có dòng chữ gợi ý rằng thiết bị này sẽ là chiếc điện thoại siêu bền.

Hình ảnh được đăng tải tại tài khoản Twitter của Nokia Ấn Độ nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Nokia Mobile India

Tài khoản Twitter Nokia Mobile Ấn Độ đã đăng tải bức ảnh đầu tiên về sản phẩm mới sẽ ra mắt ngày 27.7 của hãng điện thoại huyền thoại một thời. Trên thân chiếc điện thoại là dòng chữ gây chú ý: “With our newest Nokia phone you will never need a case again”. (Tạm dịch: Với chiếc điện thoại Nokia mới nhất của chúng tôi, bạn sẽ không bao giờ cần đến một chiếc ốp lưng nữa).

Theo GSMArena, thiết kế của chiếc điện thoại mới tương tự dòng Nokia X10 và Nokia X20, với cụm bốn camera được bố trí đối xứng trong hình tròn lớn phía sau. Ống kính được tinh chỉnh bởi “ông lớn” ngành quang học ZEISS, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao.

Theo phân tích của một số chuyên gia công nghệ, phần thân của điện thoại dường như được làm bằng loại vật liệu cứng cáp, có thể là nhựa phân tán. Hãng điện thoại vốn nổi tiếng với các sản phẩm siêu bền này chưa công bố thêm bất cứ thông số kỹ thuật nào về dòng điện thoại mới. Tuy nhiên, nhiều tin đồn cho rằng chiếc điện thoại này sẽ có tên XR20.

Thông tin trên Geekbench cho biết Nokia XR20 sử dụng hệ điều hành Android 11 với RAM 4GB. Dòng điện thoại mới cũng có thể được trang bị chip Snapdragon 480 5G giống 2 dòng tiền nhiệm X10 và X20, cùng với camera chính có độ phân giải 64MP.

Hình ảnh về Nokia XR20 được lan truyền trên các diễn đàn công nghệ ngày 15.7 cho thấy có vẻ thế hệ điện thoại này có khả năng chống nước đạt chuẩn IP68, theo GSMArena phân tích.

Vào tháng 4.2021, Nokia đã ra mắt các dòng X20, X10, G20, G10, C20 và C10. Hãng phân loại dòng X là dòng điện thoại cao cấp nhất. Tiếp đến là các sản phẩm trung cấp với ký hiệu G, và cuối cùng là điện thoại cấp thấp, thuộc dòng C.

Đầu tháng 7.2021, Giám đốc sản phẩm di động Nokia tại Trung Quốc công bố hãng sẽ phát hành smartphone 5G với tên gọi X60 vào 11.11 khiến nhiều người mong đợi. Từng bị đồn đoán sẽ sử dụng HarmonyOS của Huawei, tuy nhiên, đại diện HMD khẳng định vẫn sẽ gắn bó với hệ điều hành Android. Sản phẩm này cũng gây ý chú với camera sau lên đến 200MP, pin 6000 mAh và màn hình cong.