Sinh viên Đà Nẵng vô địch cuộc thi lập trình viên

(QNO) - Đội sinh viên Ambition của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng vừa vô địch cuộc thi “Build on Vietnam 2021” - cuộc thi dành riêng cho lập trình viên mê điện toán đám mây.

Cuộc thi “Build on Vietnam 2021” do Tập đoàn Amazon phối hợp Công ty Hệ sinh thái chuyển đổi số Việt Nam (VnDXE) tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi dành riêng cho lập trình viên là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và THPT toàn quốc tận dụng dịch vụ từ máy ảo, IoT, Al, big data... tạo ra các giải pháp sáng tạo, đóng góp vào số hóa đám mây tại Việt Nam.

Đội tuyển Ambition của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với 4 sinh viên đã thuyết phục được Ban giám khảo và cộng đồng lập trình trẻ với giải pháp để vượt qua thử thách đưa ra nền tảng hữu hiệu quản lý học vụ - FUED (The Future of Education).

Nhóm nắm bắt được nhu cầu thị trường, đối tượng khách hàng và mục tiêu đặt hàng của doanh nghiệp công nghệ CMC Technology. Từ đó ứng dụng hỗ trợ trên nền tảng công nghệ AWS và trí tuệ nhân tạo - AI giúp FUED trở thành một giải pháp khả thi, đầy tiềm năng ứng dụng hỗ trợ việc dạy - học trực tuyến trở nên hiệu quả, thông suốt.

Cuộc thi “Build on Vietnam 2021” nằm trong chuỗi sự kiện hackathon (sự kiện thi đua lập trình) của chương trình “Build on ASEAN 2021” do Amazon Web Servicer tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chương trình này tổ chức kể từ năm 2019 tại các quốc gia: Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.



Trước đó, “Build on ASEAN 2020” đạt được những con số ấn tượng với hơn 1.850 thí sinh từ 460 đội thi tại 5 quốc gia; phát triển được 220 sản phẩm, giải pháp thiết kế và nhận được sự hỗ trợ của 40 đối tác, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quốc tế.