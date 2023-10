Thảo luận về vi mạch bán dẫn, mạng sau 5G và 6G

(QNO) - Ngày 19/10, tại TP.Đà Nẵng diễn ra hội thảo quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến (International Conference on Advanced Technologies for Communications - ATC) do Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Vô tuyến - điện tử Việt Nam và Hiệp hội Truyền thông IEEE tổ chức.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: H.S

ATC là hội thảo khoa học thường niên, chuyên sâu về lĩnh vực điện tử, truyền thông, công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan khác. ATC 2023 đã có 151 bài báo khoa học của hơn 600 tác giả, đồng tác giả trong, ngoài nước.

ATC 2023 bao gồm một loạt chủ đề quan trọng và có tính thời sự của thông tin, truyền thông hiện nay như vi mạch bán dẫn, mạng sau 5G và 6G. Đây là diễn đàn mở cho các nhà khoa học và chuyên gia để thảo luận, chia sẻ ý tưởng mới, kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển cũng như các kết quả có tính đột phá trong việc phát triển hệ thống sản phẩm và công nghệ.

Trong khuôn khổ ATC 2023, sẽ diễn ra 20 phiên song song với nhiều chủ đề hay và phát triển mạnh hiện nay trong điện tử - truyền thông như: xử lý tín hiệu số, truyền thông, vi mạch bán dẫn, hệ thống mạng, truyền thông không dây sau 5G và 6G...

Một chuyên gia quốc tế trình bày nghiên cứu tại hội thảo. Ảnh: H.S

Theo TS.Trần Thế Sơn - Phó Hiệu trưởng VKU, Trưởng Ban tổ chức địa phương của hội thảo, việc đồng tổ chức hội thảo ATC 2023 với Hội Vô tuyến - điện tử và IEEE đã tạo ra một sức hút đáng kể đối với các nhà khoa học trong và ngoài nước so với các hội thảo khoa học quốc tế khác.

ATC 2023 có 2 mục tiêu chính là thúc đẩy một diễn đàn quốc tế trao đổi khoa học và công nghệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới trong lĩnh vực điện tử, truyền thông và các lĩnh vực liên quan, thu hút những nghiên cứu chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông trong nước cũng như trên thế giới.