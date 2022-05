Vì sao Apple chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất trong tương lai?

AN TRƯƠNG | 31/05/2022 15:07

(QNO) - “Người khổng lồ công nghệ” Apple được cho là đã thông báo với các nhà cung cấp rằng công ty muốn mở rộng sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Và Việt Nam, Ấn Độ đang được xem xét như những lựa chọn thay thế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trụ sở Apple tại Mỹ trong chuyến công du vào tháng 5.2022. Ảnh: TTXVN

Theo The Wall Street Journal, Apple vừa qua đã thông báo với một số nhà sản xuất theo hợp đồng của mình rằng họ muốn tăng cường sản xuất bên ngoài Trung Quốc, với lý do chính sách chống Covid-19 nghiêm ngặt của Bắc Kinh cùng những lý do khác.

Hiện nay, hơn 90% thiết bị của hãng Táo khuyết như iPhone, iPad và MacBook được chế tạo ở Trung Quốc. Các nhà phân tích nhận định, sự phụ thuộc quá lớn của Apple vào Trung Quốc là một rủi ro tiềm tàng vì những động thái khó lường Bắc Kinh và các căng thẳng thương mại với Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Apple đã xem xét kế hoạch mở rộng nhà máy sang các quốc gia khác trong một thời gian, nhưng đại dịch đã tạm dừng những dự định này.

Tuy nhiên, khó có quốc gia nào khác có thể cạnh tranh được vị trí của Trung Quốc vì quốc gia này có khả năng đáp ứng nhu cầu đặt hàng khổng lồ của Apple với giá nhân công rẻ, chất lượng. Quá trình chuyển đổi sang các trung tâm sản xuất thay thế như Việt Nam hoặc Ấn Độ sẽ diễn ra có phần chậm rãi. Apple tập trung xây dựng các cơ sở ngoài Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng cho các sản phẩm mới.

Ông Tim Cook - Giám đốc điều hành của Apple đã có trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính về mối quan tâm của hãng Táo khuyết trong việc mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

CEO Tim Cook cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại San Francisco, Mỹ vào ngày 17.5 rằng Apple sẽ xem xét sử dụng nhiều nhà cung cấp Việt Nam hơn, cũng như các bộ phận và dịch vụ của họ trong các sản phẩm của Apple.

Ông Tim Cook cũng bày tỏ hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ có những chính sách thuận lợi hơn nữa để khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của Mỹ đầu tư vào Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tạo ra một thị trường công bằng và minh bạch, cũng như cung cấp các điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng cũng khuyến nghị Apple nên đầu tư và phát triển hoạt động tại Việt Nam để giúp Việt Nam trở thành một trong những thị trường hàng đầu ở châu Á.

Apple hiện vẫn chưa có nhà máy lắp ráp tại Việt Nam, nhưng có đến 31 nhà máy tại Việt Nam đang sản xuất các bộ phận cho các đối tác của Apple tại 14 tỉnh, thành phố với khoảng 160.000 lao động; chuyên sản xuất các cấu phần điện tử (như bảng điện, camera, màn hình…) cho sản phẩm Apple và lắp ráp hoàn thiện sản phẩm.