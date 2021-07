Việt Nam tăng 25 bậc về chỉ số an toàn thông tin

(QNO) - Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) vừa công bố báo cáo chỉ số an toàn thông tin toàn cầu (GCI) năm 2020.

Việt Nam đứng thứ 4 khu vực ASEAN về chỉ số GCI năm 2020. Ảnh: News24

Theo đó, Việt Nam tăng 25 bậc so với thứ hạng 50 của năm 2019, vươn lên vị trí thứ 25/194 quốc gia, vùng lãnh thổ và đứng thứ 7 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thứ hạng này là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin, khi mà cách đây 4 năm Việt Nam vẫn còn xếp thứ 100/194 (năm 2017).

Trong 5 trụ cột đánh giá của ITU, Việt Nam đạt điểm tuyệt đối 20/20 ở trụ cột pháp lý và hợp tác. Điểm của Việt Nam ở 3 trụ cột kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực lần lượt đạt 16,31/20, 18,98/20 và 19,26/20. Tổng số điểm đánh giá của Việt Nam đạt 94,59.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đánh giá kết quả trên là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế cho những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam đối với vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Các bộ ngành, địa phương đã đảm bảo triển khai an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Bộ Công an và Bộ TT&TT xây dựng hành lang pháp lý về an toàn, an ninh mạng cơ bản đầy đủ, bắt kịp với quy chuẩn chung của thế giới.

Trong năm 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ TT&TT, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh đã nỗ lực vượt bậc để đưa tỷ lệ đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp từ 0% trong năm 2019 lên đạt 100% vào cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, đề án phát triển trong dài hạn về nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng cùng với việc tạo ra hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng “Made in VietNam” cũng mang lại nhiều kết quả tích cực.

Báo cáo GCI năm 2020 cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về thứ hạng của các quốc gia châu Á. Tại khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ 4 sau lần lượt các nước Singapore, Malaysia, Indonesia và xếp ngay trên Thái Lan. Trong khi đó, Hàn Quốc dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 4 toàn cầu với tổng điểm đánh giá đạt 98,52. Nhật Bản xếp thứ 2 với 97,52 điểm.

ITU là tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc, đảm nhận nhiệm vụ xác định tần số radio trên toàn cầu, đưa ra các khuyến nghị và tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện thoại, điện tín và truyền thông dữ liệu, cung cấp các chương trình tư vấn và đào tạo cho các nước đang phát triển. Việt Nam chính thức gia nhập ITU từ năm 1951.