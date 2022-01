Virus máy tính khiến Việt Nam thiệt hại 1 tỷ USD vào năm 2021

An Trương | 21/01/2022 22:17

(QNO) - Công ty an ninh mạng Bkav cho biết virus máy tính đã khiến Việt Nam thiệt hại hơn 1 tỷ USD vào năm ngoái.



Người dùng máy tính Việt Nam thiệt hại khoảng 24.400 tỷ đồng (tương đương 1,06 tỷ USD) do virus trong năm 2021. Ảnh: Bkav

Theo báo cáo Tổng kết An ninh mạng của BKAV năm 2021 và dự báo đến năm 2022, khoảng 70,7 triệu máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus vào năm 2021. Đặc biệt trong những năm gần đây, Việt Nam luôn là một trong những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại và tấn công mạng cao nhất thế giới.

Cũng trong năm 2021, người dùng máy tính Việt Nam thiệt hại khoảng 24.400 tỷ đồng (tương đương 1,06 tỷ USD) do virus. Đây là kết quả được đưa ra từ chương trình đánh giá an ninh mạng dành cho người dùng cá nhân do Bkav thực hiện vào tháng 12.2021.

Số lượng người dùng máy tính và điện thoại thông minh của Việt Nam tăng đột biến do ảnh hưởng của Covid-19, đây là môi trường lý tưởng để virus bùng phát và lây lan nhanh chóng. Số lượng máy tính bị virus mã hóa dữ liệu tấn công vào năm 2021 lên tới hơn 2,5 triệu lượt, gấp 4,5 lần so với năm 2020.

Các chuyên gia của Bkav cho biết, người dùng máy tính tại Việt Nam vẫn sử dụng phần mềm không bản quyền, không được cập nhật thường xuyên dẫn đến máy tính liên tục không được bảo vệ, thói quen này cần phải được thay đổi.

Chỉ khoảng 10% máy tính ở Việt Nam được bảo vệ bằng phần mềm chống virus cập nhật, với sự hỗ trợ từ nhà sản xuất, trong khi hầu hết người dùng máy tính đang sử dụng phần mềm miễn phí.

SGGP News dẫn lời ông Vũ Ngọc Sơn - Phó chủ tịch phụ trách phòng chống phần mềm độc hại của Bkav, cho biết mỗi máy tính bị nhiễm virus là một nguồn lây nhiễm virus khác. Bkav khuyến cáo người dùng nên trang bị ngay phần mềm diệt virus có khả năng tự động cập nhật cho máy tính.

Phần lớn người dùng Việt Nam vẫn còn lúng túng không biết ứng phó như thế nào khi máy tính bị mã hóa dữ liệu. Hơn 99% người tham gia chương trình Đánh giá an ninh mạng năm 2021 của Bkav chọn làm theo yêu cầu thanh toán của hacker với hy vọng lấy lại dữ liệu. Tuy nhiên cách này không những không lấy lại được dữ liệu mà còn mất tiền oan uổng; do đó, cần chủ động phòng thủ, thiết lập các biện pháp bảo vệ an toàn cho dữ liệu.

Theo báo cáo đánh giá an ninh mạng của Bkav, nhận thức về an toàn thông tin của người dùng đã được nâng lên rõ rệt. Người dùng đã nhận thức được các chiêu trò lừa đảo dưới hình thức quà tặng hấp dẫn như gọi điện thông báo trúng thưởng, nài nỉ mời mua để tiếp tục nhận mã trúng thưởng, nhắn tin trúng thưởng qua Facebook.

Theo Bkav, trong năm 2022, các cuộc tấn công bằng mã độc sẽ vẫn gia tăng nếu người dùng không hành động sớm và quyết liệt. Vấn đề đảm bảo an ninh trên các thiết bị IoT cần được quan tâm đúng mức khi triển khai trên diện rộng. Tấn công chuỗi cung ứng tiếp tục là xu hướng và sẽ là mục tiêu lý tưởng của các hacker trong năm tới.