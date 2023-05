Hỗ trợ 600 triệu đồng từ đề án khuyến công quốc gia cho 2 đơn vị tại Nông Sơn

(QNO) - Ngày 25/5, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2023 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ” tại 2 đơn vị trên địa bàn huyện Nông Sơn.

Đánh giá sản phẩm tượng gỗ được làm ra từ máy CNC đục tượng tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thành Nhật Minh (thị trấn Trung Phước, Nông Sơn). Ảnh: TÂM THÔNG

Với mức hỗ trợ 300 triệu đồng cho mỗi đơn vị, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam hỗ trợ HTX Trầm hương Nông Sơn (xã Quế Lộc) mua máy làm nhang tự động đa năng, máy làm nhang nụ tự động (tổng trị giá 610 triệu đồng); Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thành Nhật Minh (thị trấn Trung Phước) mua máy CNC đục tượng, máy CNC phẳng (tổng trị giá hơn 609 triệu đồng).

Theo 2 đơn vị, nhờ có máy móc hiện đại nên việc sản xuất tranh, tượng và các sản phẩm từ gỗ được nhanh hơn, độ chính xác cao, tinh xảo hơn; các sản phẩm nhang thì năng suất, chất lượng được nâng cao, giảm chi phí, giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Máy làm nhang tự động đa năng được hỗ trợ tại HTX Trầm hương Nông Sơn (xã Quế Lộc, Nông Sơn). Ảnh: TÂM THÔNG

Tại buổi nghiệm thu, ông Đinh Văn Phúc – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam cho biết, trong quá trình sản xuất, kinh doanh các đơn vị cần chú ý nguồn gốc hợp pháp của các loại gỗ, chế tác tác phẩm phải hợp pháp, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động, sử dụng hiệu quả thiết bị do Nhà nước hỗ trợ, không được chuyển nhượng tài sản theo quy định…