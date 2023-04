Xây nhà xưởng để thu hút đầu tư

Khu nhà xưởng và nhà máy sản xuất của Công ty CP Indusvalley Chu Lai (thuộc An An Hòa Group) khởi công vào sáng qua 6/4 được xem là tín hiệu vui về đầu tư ở Khu kinh tế mở Chu Lai.

Lãnh đạo tỉnh cùng với Công ty CP Indusvalley Chu Lai, Tập đoàn Kärcher thực hiện nghi thức khởi công dự án khu nhà xưởng và nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Cách làm mới

Khu nhà xưởng được Công ty CP Indusvalley Chu Lai khởi công có thiết kế, xây dựng theo các tiêu chuẩn, yêu cầu của Tập đoàn Kärcher (Đức) để sản xuất thiết bị làm sạch vò sáng.

Bà Lê Thị Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty CP Indusvalley Chu Lai cho biết, tại Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp, doanh nghiệp sẽ xây dựng thêm các chuỗi nhà xưởng hiện đại dựng sẵn hoặc theo yêu cầu thiết kế của các nhà đầu tư khác với quy mô 1.500m2, 15.000m2 hoặc lớn hơn.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai hơn 300 tỷ đồng, sẽ thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước bởi họ không phải đầu tư nhà xưởng mà tập trung thực hiện các thủ tục, đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất.

Để tạo đà phát triển công nghiệp ở Chu Lai, Quảng Nam đã đẩy mạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng đường bộ, đường biển, hàng không... Một số dự án động lực quy mô lớn tạo cú hích cho phát triển công nghiệp ở Chu Lai như cảng biển Chu Lai, sân bay Chu Lai; các dự án khác như đường Võ Chí Công ven biển kết nối Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các trung tâm khí điện…

Theo bà Nghĩa, dự kiến giai đoạn 2, Công ty CP Indusvalley Chu Lai sẽ tập trung đầu tư vào các nhà xưởng hiện đại phục vụ cho nhu cầu về công nghệ cao, chuỗi logistics khi có lợi thế của cảng biển Thaco Chu Lai.

Đó là mô hình nhà xưởng từ 2 tầng trở lên, thiết kế như một tòa nhà văn phòng hiện đại, đẹp mắt. Bà Nghĩa cho rằng đó là xu hướng mới thích ứng với nhu cầu của các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử, sản xuất công nghiệp nhẹ và logistics.

“Chúng tôi tin rằng dự án khu nhà xưởng cho thuê này sẽ đáp ứng nhu cầu rất lớn về việc thuê nhà xưởng có sẵn để đầu tư sản xuất của các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm đến Chu Lai trong thời gian đến” - bà Nghĩa nói.

Bà Lê Thị Nghĩa là người sáng lập An An Hòa Group từ năm 2012. Đến nay, An An Hòa Group phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, thi công hạ tầng, đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp.

Năm 2019, An An Hòa Group được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Anh với quy mô 435,8ha tại xã Tam Anh Nam và Tam Anh Bắc (Núi Thành).

Ông Nguyễn Đình Hà - Chủ tịch HĐQT An An Hòa Group cho biết, Khu công nghiệp Tam Anh sẽ được đầu tư với tiêu chí xanh, sạch, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và công nghệ sản xuất hiện đại trong thời gian đến.

“Khu công nghiệp Tam Anh sẽ là địa điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất điện tử, phụ tùng ô tô, cơ khí, nông thực phẩm, dược phẩm công nghệ cao trong tương lai không xa” - ông Hà nói.

Đầu tư trọng điểm ở Chu Lai

Trở lại với dự án của Kärcher, đây là tập đoàn lớn đã có 17 nhà máy sản xuất và kho vận trên khắp thế giới với hơn 14.000 nhân viên tại 78 quốc gia. Công ty CP Indusvalley Chu Lai thỏa thuận sẽ bàn giao nhà xưởng, nhà máy giai đoạn 1 cho Kärcher vào ngày 31/8 tới.

Ông Dieter Grajer - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Kärcher cho biết, dự án sản xuất thiết bị làm sạch dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 300 lao động là kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ công nhân viên. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án dự kiến khoảng 20 triệu Euro.

Theo ông Dieter Grajer, Kärcher tự hào là đơn vị dẫn đầu thế giới trong cung cấp các sản phẩm và giải pháp trong lĩnh vực công nghệ làm sạch. Tập đoàn hoạt động trên 3 nguyên tắc là “hiệu quả, cải tiến, chất lượng hàng đầu” và triết lý kinh doanh “khách hàng là trọng tâm”.

“Chúng tôi được tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để đầu tư. Cam kết của chúng tôi là “sạch” trong mọi công đoạn sản xuất và nhanh chóng đi vào hoạt động để cung cấp các sản phẩm chất lượng cho thị trường” - ông Dieter Grajer nói.

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng sự có mặt của Tập đoàn Kärcher đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong thu hút các nhà đầu tư lớn có thương hiệu trên thế giới đến với Chu Lai. Sự kiện này tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh là luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư uy tín trong và ngoài nước đến Chu Lai.

“Triển khai, hoàn thành và đưa dự án sản xuất các thiết bị làm sạch của Tập đoàn Kärcher đi vào hoạt động sẽ đóng góp lớn vào nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động, tăng thu ngân sách cho Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. UBND huyện Núi Thành, các sở, ban ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư lớn đến với Chu Lai” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Quảng Nam đã và đang tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào Chu Lai. Quan điểm của tỉnh là tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, năng lực lớn, thương hiệu mạnh để triển khai các dự án quy mô lớn trên các lĩnh vực công nghiệp, tiếp nối mở rộng ra lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp.