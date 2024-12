Văn hóa Công nhận thêm 7 nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam (QNO) - Ngày 9/12, Sở NN&PTNT ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống cho 7 nghề trên địa bàn tỉnh. Trong đó, TP.Hội An có 7 nghề được công nhận.

Nghề may đo Hội An được công nhận nghề truyền thống. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Theo đó, 7 nghề được công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống gồm: Nghề rèn Phước Công (thôn 2, xã Phước Công, huyện Phước Sơn); nghề bánh tráng Tam Ngọc (thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ); Hội An có 5 nghề là đèn lồng Hội An (phường Cẩm Phô); nghề may đo (phường Cẩm Phô); nghề cao lầu (phường Cẩm Châu); nghề bắp nếp Cẩm Nam (phường Cẩm Nam); nghề chiếu cói Kim Bồng (xã Cẩm Kim).