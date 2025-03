Bạn cần biết Công ty bao bì Thành Tiến Pack - Xưởng in túi ni lông giá rẻ, theo yêu cầu tại Hà Nội (PR) - Nhu cầu về túi nilon chất lượng cao với giá thành hợp lý ngày càng tăng. Thành Tiến Pack với vai trò là xưởng in túi nilon hàng đầu tại Hà Nội, tự hào mang đến giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Đôi nét về Công Ty Bao Bì Thành Tiến Pack

Thành Tiến Pack đơn vị uy tín hàng đầu tại Hà Nội trong lĩnh vực sản xuất và in túi nilon, mang đến cho khách hàng sự đa dạng về mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Nhờ kinh nghiệm lâu năm và hệ thống sản xuất hiện đại, Thành Tiến đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp.

Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng bạn, đưa thương hiệu của bạn đến gần hơn với người tiêu dùng, để mỗi ngày trôi qua đều đánh dấu một bước tiến mới, vươn xa hơn trên hành trình phát triển.



Với tầm nhìn dài hạn, Thành Tiến Pack đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và in ấn, không ngừng nỗ lực hướng tới sự phát triển bền vững và gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp.

Lợi ích khi đặt in túi nilon tại Bao Bì Thành Tiến Pack

Báo giá in túi nilon cạnh tranh không qua trung gian

Hệ thống máy móc hiện đại và quy trình sản xuất khép kín, Thành Tiến Pack cung cấp dịch vụ in túi ni lông giá rẻ và cạnh tranh nhất thị trường, đáp ứng mọi số lượng đơn hàng. Khách hàng thân thiết còn được hưởng nhiều ưu đãi và chiết khấu hấp dẫn.

Dịch vụ in túi ni lông số lượng ít giá rẻ theo yêu cầu

Công ty nhận in túi ni lông với số lượng từ ít đến nhiều, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của Quý khách hàng. Đặc biệt, Thành Tiến hỗ trợ thiết kế mẫu miễn phí theo yêu cầu của khách hàng, thể hiện đúng phong cách và thông điệp mong muốn.

Phân phối đa dạng sản phẩm, mẫu mã in túi bóng

Công ty phân phối đa dạng sản phẩm và các mẫu in túi bóng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Các loại túi ni lông mà Thành Tiến Pack đang cung cấp bao gồm: túi hột xoài, túi zipper, túi hút chân không, túi đựng rác và nhiều loại khác, đảm bảo phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Cam kết các sản phẩm in trên túi nhựa chất lượng

Công ty Thành Tiến Pack áp dụng các chính sách kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi giao hàng, đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều đáp ứng tiêu chuẩn tốt nhất.

Công nghệ in túi nilon được sử dụng tại Thành Tiến Pack

Công ty Thành Tiến Pack hiện áp dụng hai công nghệ in ấn hiện đại và phổ biến nhất trong ngành sản xuất túi ni lông, đó là in ống đồng, in lụa.

Công nghệ in lụa nổi bật với ưu điểm in nhanh, phù hợp cho các đơn hàng số lượng ít từ 25kg và dễ dàng gia công in ấn, đáp ứng nhu cầu linh hoạt của khách hàng.

Trong khi đó, công nghệ in ống đồng lại vượt trội với khả năng in nhanh, xử lý số lượng lớn trong thời gian ngắn, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí khi in từ 300kg trở lên, đồng thời hỗ trợ in đa dạng từ 1 đến 9 màu, mang lại sản phẩm sắc nét và chất lượng cao.

Xưởng in túi ni lông giá rẻ, theo yêu cầu uy tín tại Hà Nội

Công Ty Bao Bì Thành Tiến Pack là đơn vị chuyên sản xuất và in túi ni lông, hoạt động nhiều năm tại Hà Nội. Với phương châm “Uy Tín - Chất Lượng”, công ty đã trở thành đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ trong khu vực.

Xưởng in trực tiếp không qua trung gian cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chính là nền tảng giúp Thành Tiến Pack khẳng định vị thế trên thị trường.

●Chính sách đổi trả và hoàn tiền áp dụng nếu sản phẩm có lỗi hoặc không đúng như cam kết ban đầu.

●Báo giá nhanh chóng và cạnh tranh, kèm theo ưu đãi đặc biệt cho khách hàng thân thiết và đơn hàng số lượng lớn.

●Đảm bảo quy trình sản xuất và in ấn được thực hiện nhanh chóng và đúng tiến độ, giao hàng đúng hẹn.

●Miễn phí thiết kế mẫu theo yêu cầu, đảm bảo sản phẩm đáp ứng mọi mong đợi của khách hàng.

●Sản phẩm được đóng gói đẹp mắt và cẩn thận, tuân thủ đúng quy cách và tiêu chuẩn.

●Hỗ trợ giao hàng nhanh tại Hà Nội và vận chuyển toàn quốc.

Thông tin liên hệ

Công ty Thành Tiến Pack

Văn Phòng TPHCM: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Văn Phòng Hà Nội: 75a Đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên , Hà Nội.

Hotline: 0909 906 012

Email: info@inthanhtien.com

Website: https://thanhtienpack.com/