Doanh nghiệp - Doanh nhân Công ty CP In - Phát hành sách & Thiết bị trường học Quảng Nam: Đoạt giải Vàng chất lượng in Việt Nam (QNO) - Vừa qua, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Hiệp hội In Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên, đánh giá tình hình hoạt động toàn ngành năm 2024.

Lanh đạo Công ty CP In - Phát hành sách & Thiết bị trường học Quảng Nam (thứ 7 từ trái sang) vinh dự được nhận Bằng khen, chứng nhận các sản phẩm trong ngành in của Hiệp hội in Việt Nam. Ảnh: LN

Tại hội nghị này, Hiệp hội in Việt Nam cũng đã công bố chứng nhận các sản phẩm trong ngành in. Theo đó, Công ty CP In - Phát hành sách & Thiết bị trường học Quảng Nam được tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội in Việt Nam.

Đặc biệt, công ty đồng thời đoạt giải Vàng về sản phẩm thuộc loại hình sách bìa cứng.

Thành tích nổi bật trong năm 2024 của Công ty CP In - Phát hành sách & Thiết bị trường học Quảng Nam. Ảnh: LN

Được biết, năm 2024, Công ty CP In - Phát hành sách & Thiết bị trường học Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.