Xã hội Công ty CP Thủy điện A Vương tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống khủng bố cho người lao động (QNO) - Công ty CP Thủy điện A Vương vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng và Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống khủng bố cho người lao động công ty.

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng phổ biến kiến thức về an toàn giao thông. Ảnh: V.L

Cán bộ, người lao động Công ty CP Thủy điện A Vương được báo cáo viên Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2024; các lỗi vi phạm phổ biến và thực trạng gây mất an toàn giao thông hiện nay.

Người lao động cũng được thông tin các điểm chính, điểm mới của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thìn - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo chuyên đề về phòng chống khủng bố. Ảnh: V.L

Cán bộ, người lao động công ty cũng được báo cáo viên Công an Quảng Nam phổ biến nội dung về phòng chống khủng bố, tình hình thời sự thế giới và trong nước trong thời gian gần đây.

Công ty xác định đây là nội dung quan trọng vì việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các công trình, nhà máy điện là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Cán bộ, người lao động Công ty CP Thủy điện A Vương tham gia hội nghị. Ảnh: V.L

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ; trách nhiệm của cán bộ, người lao động công ty trong công tác phòng chống khủng bố, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn hiện nay.